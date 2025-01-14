道安會報聚焦人行環境改善　侯友宜：打造行人友善城市

▲侯友宜主持道安會報聚焦人行環境改善。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（14日）召開道路交通安全會報，由養護工程處就「推動人行環境通盤檢討成果分享」進行專題報告，市長侯友宜肯定養工處持續努力進行人行道普查，也敦促市府團隊加強改善行人安全。

新北市人行道普查自2023年開始執行，係利用GIS軟體規劃測量路線，搭載全景影像拍攝模組及定位定向系統的全景腳踏車進行拍攝，並將蒐集的人行道影像建置點雲模型，作為如變電箱遷移及學校周邊通學步道等人行道環境養護參考。

侯友宜表示，人行道普查圖資皆匯入新北市人行道養護圖資維護系統，方便隨時調閱檢核現地狀況，可作為日後市府相關單位決策的重要依據。侯友宜也督促團隊持續改善市民的通行環境。

▲養護工程處報告推動人行環境通盤檢討。

侯友宜指出，依據交通部道安資訊平台數據，新北市2024年1-10月交通事故30日內死亡人數較2023年同期增加6人，每10萬人死亡人數、受傷人數及事故件數部分，則為六都中次低，市府道安團隊應積極防治與改善，提高民眾道路安全的意識觀念。

交通局補充，機車與高齡者仍是新北市交通事故主要肇事族群，呼籲道安團隊持續辦理相關防制計畫，並透過教育宣導、工程改善及執法取締多管齊下，提升市民風險意識。

此外，因應農曆新年假期即將到來，侯友宜也特別呼籲市民朋友遵守「酒後不開車、開車不喝酒」的原則，多加利用計程車和代駕服務，保障所有用路人的安全。