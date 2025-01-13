新北攜手企業推狗便袋箱　提升環境品質兼具便民環保

▲民眾遛狗務必隨手清理狗便，如忘記帶袋子可至狗便袋箱索取。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為減少公共區域犬隻糞便問題，新北市環保局自2021年起推動「新北可愛柴狗便(袋)箱」計畫，至今已在全市23區設置215座，深受市民好評。2024年底，房仲業者群洋集團捐贈5座狗便（袋）箱，分別設置於中和及永和區公園與人行道，結合企業力量提升環境清潔，並引導飼主負責任地處理寵物排泄物。

環保局表示，群洋集團此次贊助計畫，不僅提供便利的犬便清理設施，還透過狗便箱上的圖示合法宣傳，減少違規廣告張貼，展現企業社會責任。大型寵物量販業者魚中魚樂活有限公司則自2022年起，每年贊助製作10萬個環保狗便袋，至今已提供30萬個，製袋過程全程使用回收塑膠，方便飼主免費取用，兼顧便民與環保。

▲歡迎各界捐贈狗便（袋）箱及狗便袋，攜手打造更美好的社區環境。

根據農業部統計，2023年全國家犬家貓數量已超越台北市人口，養犬家庭的增加使狗便清理成為市容管理的重要課題。為鼓勵飼主養成良好習慣，新北市環保局積極與企業合作，透過設置更多狗便（袋）箱及提供環保狗便袋，打造友善、清潔的公共環境。同時，環保局也呼籲更多企業加入贊助行列，共同提升市容與環境品質。

環保局提醒，飼主應隨手清理寵物排泄物，避免造成他人不便與環境污染。若經查證違規，依廢棄物清理法可處最高6,000元罰款。2024年已查處114件，裁罰金額達30萬9,600元。市民若發現「新北可愛柴狗便(袋)箱」缺袋或髒亂，可透過箱體上的聯絡資訊向管理單位反映，共同維護環境整潔。 民眾可以透過「網路地圖」查詢到215座狗便（袋）箱的位置。

▲飼主應善盡清理寵物便溺之責任，如經查證屬實影響環境衛生，最高處以6000元罰緩。