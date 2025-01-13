　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北攜手企業推狗便袋箱　提升環境品質兼具便民環保

▲新北攜手企業推狗便袋箱。（圖／新北市環保局提供）

▲民眾遛狗務必隨手清理狗便，如忘記帶袋子可至狗便袋箱索取。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為減少公共區域犬隻糞便問題，新北市環保局自2021年起推動「新北可愛柴狗便(袋)箱」計畫，至今已在全市23區設置215座，深受市民好評。2024年底，房仲業者群洋集團捐贈5座狗便（袋）箱，分別設置於中和及永和區公園與人行道，結合企業力量提升環境清潔，並引導飼主負責任地處理寵物排泄物。

環保局表示，群洋集團此次贊助計畫，不僅提供便利的犬便清理設施，還透過狗便箱上的圖示合法宣傳，減少違規廣告張貼，展現企業社會責任。大型寵物量販業者魚中魚樂活有限公司則自2022年起，每年贊助製作10萬個環保狗便袋，至今已提供30萬個，製袋過程全程使用回收塑膠，方便飼主免費取用，兼顧便民與環保。

▲新北攜手企業推狗便袋箱。（圖／新北市環保局提供）

▲歡迎各界捐贈狗便（袋）箱及狗便袋，攜手打造更美好的社區環境。

根據農業部統計，2023年全國家犬家貓數量已超越台北市人口，養犬家庭的增加使狗便清理成為市容管理的重要課題。為鼓勵飼主養成良好習慣，新北市環保局積極與企業合作，透過設置更多狗便（袋）箱及提供環保狗便袋，打造友善、清潔的公共環境。同時，環保局也呼籲更多企業加入贊助行列，共同提升市容與環境品質。

環保局提醒，飼主應隨手清理寵物排泄物，避免造成他人不便與環境污染。若經查證違規，依廢棄物清理法可處最高6,000元罰款。2024年已查處114件，裁罰金額達30萬9,600元。市民若發現「新北可愛柴狗便(袋)箱」缺袋或髒亂，可透過箱體上的聯絡資訊向管理單位反映，共同維護環境整潔。 民眾可以透過「網路地圖」查詢到215座狗便（袋）箱的位置。

▲新北攜手企業推狗便袋箱。（圖／新北市環保局提供）

▲飼主應善盡清理寵物便溺之責任，如經查證屬實影響環境衛生，最高處以6000元罰緩。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►邱軍撞人前餐酒館聚餐！闆娘曝「衰被波及」：根本不認識他

►撞死運將稱以為石頭！家屬批邱軍沒常識　怒嗆肇逃「是不是人啊」

►撞擊畫面曝光！邱軍撞死計程車運將　警通知到案竟喊：很忙

►基中清寒生台大清大雙上榜　家中漏水「擺滿水桶」他苦讀圓夢

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
鍾佳濱涉6罪慘了　北檢：他字案調查中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從事美髮業逾40年！顧客也有百歲長者　林素勤完美呈現職人精神

新北攜手企業推狗便袋箱　提升環境品質兼具便民環保

運動競化論特展1／17登場　十三行博物館迎雙北世壯運暖身

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

農曆年逼近　桃園1／21- 27日啟動環境清潔週

三重光興段公辦都更動土　侯友宜祈福工程順利

侯友宜視察三重玫瑰立體停車場　紓解地方停車及公共建設需求

迎蛇年！2025新北新春蛇類特展　動保處籲懂牠再養牠

新北YouBike服務滿意度飆升　95.5%使用者都說好

員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【你沒走調，但她走掉】到前任家樓下深情開唱求複合

【當2個男人帶娃時】兒子被當聖駕起轎出巡XD

陸商場聖誕樹遭洗劫　民眾「爬樹」瘋搶空禮物盒

北市27歲警員鳴笛值勤　路口遭轎車攔腰撞噴飛

從事美髮業逾40年！顧客也有百歲長者　林素勤完美呈現職人精神

新北攜手企業推狗便袋箱　提升環境品質兼具便民環保

運動競化論特展1／17登場　十三行博物館迎雙北世壯運暖身

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

農曆年逼近　桃園1／21- 27日啟動環境清潔週

三重光興段公辦都更動土　侯友宜祈福工程順利

侯友宜視察三重玫瑰立體停車場　紓解地方停車及公共建設需求

迎蛇年！2025新北新春蛇類特展　動保處籲懂牠再養牠

新北YouBike服務滿意度飆升　95.5%使用者都說好

員林市長游振雄驟逝不補選！已退休民政處長代理　1／15日佈達

拜登加強晶片管制　輝達：恐損及美國AI領導地位

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

相關新聞

「奇異博士」班奈狄克電影級新作

「奇異博士」班奈狄克電影級新作

近年來，Prada成為永續時尚的推手之一，全新呈現2025 Prada Re-Nylon 系列形象廣告，請到班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與演員莎蒂辛克（Sadie Sink）一同入鏡，也曝光了最新的尼龍包款單品。

侯友宜視察三重玫瑰立體停車場

侯友宜視察三重玫瑰立體停車場

2025新北新春蛇類特展　動保處籲懂牠再養牠

2025新北新春蛇類特展　動保處籲懂牠再養牠

新北YouBike服務滿意度飆升　95.5%使用者都說好

新北YouBike服務滿意度飆升　95.5%使用者都說好

一晚6000元「沒有水、沒有肥皂」！他逆風：只是懶得帶吧

一晚6000元「沒有水、沒有肥皂」！他逆風：只是懶得帶吧

關鍵字：

環保新北市柴狗便箱犬隻糞便環境整潔

讀者迴響

最夯影音

更多

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽

【泰格與雪兒】到底在哪阿

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面