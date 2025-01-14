3歲兒困火場亡！55歲父老來得子卻毀天倫　只救出熏黑玩偶陪愛子

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄仁武八德南路一間住宅今天（14日）凌晨3時許傳生火警，現在1名3歲男童受困2樓，消防救出時已無生命跡象，送醫宣告不治。據了解，當時3歲男童與父母同睡在2樓房間，夫妻兩人發現起火時，先趕緊下樓試圖滅火，沒想到火勢一發不可收拾，想要回2樓救孩子時，已經回不去，母親看到愛子無生命跡象被救出當場崩潰，詳細起火原因待進一步調查釐清。

▲高雄惡火3歲童困火場亡！53歲父老來得子，來不及救愛子崩潰。（圖／記者吳世龍攝）

這起火警發生在今日3時45分許，初步了解，該址住戶屋主夫妻55歲董男、43歲卓女無受困無受傷，但3歲兒子第一時間受困二樓，經消防人員灑水灌救後於4時10分救出，現場無生命跡象，由母親卓女陪同送醫就護。

▲▼高雄民宅凌晨惡火，一名3歲童困火場亡。（圖／記者吳世龍攝）

但3歲男童送醫急救後無生命體徵，不幸宣告死亡，男童父母今上午哀戚返回住家拿取物品，只見男童父親進屋後取出一個已被大火燻黑的玩偶步出家門、母親則是提著一雙鞋子，心碎淚崩，畫面讓人鼻酸。

董男回顧火警發生當下表示，他們跟孩子一起睡在2樓房間，第一時間發現失火後，先跟老婆下樓查看狀況，試圖救火，但不知道火勢會來得又快又急，2人發現狀況不對，想要回去2樓救孩子時候，火勢已經大到回不去。

▲高雄仁武火警1死。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據了解，該間民宅就住著董男一家三口，據鄰居表示，董男「老來得子」，好不容易才生了3歲男童，先前因為疫情關係很少看見男童外出，但夫妻倆很疼惜保護他。不料，卻因凌晨一場火警，讓一家三口天倫夢碎，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。