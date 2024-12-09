雲中街日式宿舍3、5號修復開工　斗六舊城核心聚落再現風華

▲雲林斗斗六市雲中街，警察局３、5號宿舍預定明年底完成修復。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林歷史建築警察局舊宿舍3、5號修復工程舉行動工典禮，縣長張麗善表示，舊宿舍3、5號修復是「雲中街文創聚落」最後一塊拚圖，預計明年底完工後可串連西市場、太平老街、火車站及雲林溪聚落，再造斗六舊城新風華，形成文化觀光與商圈軸帶核心。

雲林縣長張麗善表示，斗六市雲中街警察局舊宿舍群於2014年7月登錄為歷史建築，縣府積極展開修復工程，先後完成數間宿舍修復，並以「雲中街文創聚落」為營運品牌招商，目前有6間廠商進駐營運成為斗六文創觀光亮點。3、5號宿舍修復工為縣府自行編列預算修復，並會納地方對於修復計畫建議，明年底完成後，再加入警察局辦公室活化及招商，會成為斗六市最具亮點的文創商圈。

▲警察局舊宿舍3、5號修復工程動工典禮由張麗善縣長主持，斗六市長林聖爵、議員林岳璋、縣府文觀處長陳璧君及多位斗六市民代表、里長參加，祈求工程圓滿順利。（圖／記者王悉宇翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，雲中街生活聚落前身為斗六警察舊宿舍群，約建於日治時期昭和12年(西元1937年)，3號及5號建物面積32坪，於空間規模、形式及機能皆與同時期的台灣日式建築，修復工法，預計以維持日式宿舍原貌為原則，包含玄關、座敷、居間等基本空間格局，而床之間、床協等特色形式之復原，將讓參觀者實地體驗日式宿舍之特色。

陳璧君指出，雲中街文創聚落總土地面積約2484坪，為雲林縣指標型文化觀光景點。3、5號宿舍明年底完工，將延續雲中街品牌，擴大文創聚落的青創服務量能。縣府為讓整體聚落更具公共使用性，預計2025年啟動整體景觀規劃設計，期許雲中街文創聚落成為斗六文化觀光亮點指標。

▲雲中街文創聚落已成為斗六文創觀光亮點。（圖／記者王悉宇翻攝）