可怕畫面曝！斗六社區巨量蚯蚓爬滿路　居民自嘲：蛋白質很多

記者王悉宇／雲林報導

雲林斗南田徑場本月13日出現大量蚯蚓讓人頭皮發麻，今（16）日斗六市棒球場旁住宅區，有民眾早上出門運動返家後，同樣發現出現大量蚯蚓在馬路上爬行，打開家門，車庫也爬滿蚯蚓，民眾驚呼可怕，忙著掃地、沖水。

▲雲林斗六棒球場住宅社區出現大量蚯蚓，住戶忙著清掃。（圖／記者王悉宇翻攝）

住戶表示，以前沒遇過這種情形，懷疑跟地震有關，想著想著不由自主煩惱起來。一大堆的蚯蚓在袋子中蠕動，一名阿姨邊掃邊念「蛋白質很多」；還有人戴著手套蹲在地上，一手放了盆土、一手將柏油路上的蚯蚓一隻隻抓起來放好，並表示「 師父說不能殺生」，要抓到花盆放好。

日前田徑場也出現巨量蚯蚓，生物老師張鈞指出，蚯蚓為無脊椎動物、喜歡潮濕，如果突然大量竄出，可能係因存在環境有變化，為了求生；也有可能因為工程、建案施工造成震波使牠們的接收器因生態波的敏感竄逃；另外，不能夠隨便亂臆測的可能性，也許是某一些潛在的天災預兆我們不敢說，也不希望造成恐慌，也有可能是機械性的、或是岩石的壓力、沙土的壓力求偶等情況。

▲雲林斗六棒球場住宅社區出現大量蚯蚓，佔據整個車庫，住戶嚇得直接用水沖洗。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲生物老師張鈞分析蚯蚓大量竄出可能原因。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林斗六棒球場住宅社區出現大量蚯蚓，住戶忙著清掃。（圖／記者王悉宇翻攝）