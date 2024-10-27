南迴線橋墩裸露加固「台鐵再設擋土牆、鞏固路基」　明年1月完工

▲台鐵進行南迴線南坑三號橋下溪流護堤整建、及太麻里K80處路基鞏固。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風日前造成台鐵南迴線南坑三號橋橋墩裸露約50公分，台鐵公司表示，經顧問公司現勘評估，尚無危險疑慮，已設置變位監測儀器，並開始打鋼軌樁緊急防護，並針對太麻里80K路基加固，後續將裝設擋土牆和進一步強化路基，預計明年1月完成。

山陀兒颱風造成台鐵南迴線受損，台鐵緊急加速災後修復工程，包括南迴線K78處南坑三號橋下溪流護堤整建、及太麻里(K80)處的路基鞏固。

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台鐵公司表示，南坑三號橋前因豪雨溪水溢堤沖刷，損壞護堤使P1橋墩輕微裸露，後請專業工程顧問公司現勘評估，該橋墩基礎沈箱深11公尺，尚無危險疑慮，已經於橋墩、橋台設置傾斜計及橋梁位移變位計，運用自動回報功能全時監控；並開始打設鋼軌樁堆置土石進行緊急防護。

▲台鐵進行南迴線南坑三號橋下溪流護堤整建、及太麻里K80處路基鞏固。（圖／台鐵公司提供）

台鐵指出，配合公路局完成會勘，後續將加速整建，預計11月完成鐵公路橋梁之間的固床工、12月底完成鐵路橋下游固床工。太麻里K80處的路基鞏固部分，目前係以二排鋼軌樁及PC枕橫撐穩定路基，並設置太空包3排，列車以時速80公里限速通過；後續將設置65公尺擋土牆，進一步增強及鞏固路基，預計於明年1月完成。

台鐵公司董事長杜微表示，風災損害的相關搶修經費均已編妥，請工程單位把握工進，在下一汛期前準時達標完工，確保行車運轉安全。

▼台鐵公司董事長（中）視察災後修復工程。（圖／台鐵公司提供）