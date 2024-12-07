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西螺福興太平媽成長營登場！　帶領孩子品味世界美食

▲▼ 。（圖／福興宮提供）

▲福興宮冬令成長營登場。（圖／福興宮提供）

記者王悉宇／雲林報導

寒冬將至，一年一度的福興宮冬令成長營再度登場！本屆活動透過充滿趣味與學習的安排，將為孩子們帶來一場以美食為主題的精彩旅程。今年的營隊將帶領學員們展開一場環遊世界的美食大冒險，體驗文化與味覺的雙重饗宴，讓孩子們在寒假留下難忘的回憶。

第33屆營隊主題為「超級美味世界美食大亂鬥」，孩子們將化身為美食探險家，透過一系列趣味挑戰，探索世界各地的美食文化。在營隊活動中，隊輔們將帶領孩子們深入了解世界不同地區的特色料理與文化背景，透過互動課程與動手實作，讓孩子們學習如何結合創意與實作，完成屬於自己的美味作品。

除了美食文化教育，剛好過年也快到了，本屆營隊還結合團隊挑戰與創意發揮，特別規畫了DIY手作課程，讓孩子們體驗製作甜點或製作香包的樂趣，並學習如何發揮團隊合作，共同完成指定挑戰。此外，還有「美食闖關遊戲」，透過多元化的遊戲設計，幫助孩子們動腦思考、手腦並用，增進問題解決能力與互助精神。

▲▼ 。（圖／福興宮提供）

▲現場有各式活動。（圖／福興宮提供）

西螺福興宮表示，福興宮冬令營一向由大專院校學生組成的營隊成員設計並帶領，每年的活動都充滿創意與教育意義。今年更以「世界美食」為主題，讓孩子們在品味文化的同時，也能感受製作美食的成就感與快樂，並學會與他人分享的美好。

福興宮冬令營秉持著寓教於樂的精神，讓孩子們在玩樂中學習知識，體驗合作與創造的價值，同時將福興宮太平媽祖的信仰與文化傳承予下一代。

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