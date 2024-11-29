見證昭和時代建築技藝！ 　斥資1200萬修復「農糧署宿舍」預計年底完成

▲歷史建築「農糧署宿舍」修復工程即將於今年12月底完工。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣斗六市歷史建築「農糧署宿舍」修復工程，將於今年12月底完工。縣府昨（28）日舉行工地展，雲林科技大學文資系師生前往參觀。副縣長謝淑亞表示，工地展欣賞日治時期建築藝術之美，體驗在地歷史與文化宿舍，修復完成後將規劃為多元工作空間，成為斗六市文化節點。

謝淑亞指出，農糧署宿舍保存日治時期的建築技術與格局，更是斗六歷史脈絡的重要見證。透過修復與工地展，民眾可以近距離感受日式建築的構法與當時生活的氛圍，增進對地方文化的了解與認同。未來宿舍將轉型為多元工作空間，結合創意與傳統，展現文化資產活化的新價值。

文化觀光處說明，農糧署宿舍建於日治昭和18年（1943年），為戰爭時期「台灣住宅營團」所建之丙型標準住宅，也是全台最早完成的住宅營團建築之一，具高度建築史價值。該宿舍於2006年登錄為雲林縣歷史建築，2012年縣府取得無償撥用，並於2022年獲文化部「再造歷史現場專案計畫」補助840萬元，加上縣府配合款360萬元，總經費達1200萬元，用於修復建築本體及基地景觀工程。

文觀處表示，此修復工程是「再現斗六門歷史現場計畫」的子計畫，根據文獻調研與住戶訪談，忠實再現日式建築特色，包括屋架系統、木造壁結構及基礎構造，並結合厚工工法完成修復，讓這座歷史建築煥發新生命。

▲雲林科技大學文資系老師徐慧民與學生到場參與，並與傳統修復匠師及建築師交流，體驗日式建築木構造，及修復過程。（圖／記者王悉宇翻攝）