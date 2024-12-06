雲林弟弟猴腮雷！騎單車「雙手嗑泡麵」他錄影狂讚…警要罰了

記者王悉宇、許宥孺／雲林報導

危險動作別模仿！雲林縣虎尾鎮一名弟弟被民眾直擊，一邊騎單車一邊吃泡麵，即使路面顛簸也不影響他狂嗑泡麵興致，民眾錄下這幕並狂讚：「水水水！臭屁！」畫面被轉傳放上網路，警方則表示，最高可以罰1200元。

網路社群《社會事新聞影音》分享一段影片，指出2日在虎尾鎮青雲路上，有一名弟弟好厲害，可以邊騎單車一邊吃泡麵，網友看了大為驚訝，直呼「想看吃火鍋版本」。

▲雲林弟弟騎單車吃泡麵。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

這11秒影片錄下，弟弟解放雙手，左手捧著泡麵，右手拿筷子，邊騎單車邊吃泡麵，遇到路面顛簸處也能平穩駛過，錄影的民眾大笑狂讚：「超扯！超扯！水水水！臭屁，臭屁！」。

民眾看過影片後，表示弟弟平衡感很好，核心很強才能控制腳踏車，對於弟弟的行為，認為「應該是小屁孩想紅吧」。另名民眾則表示，很危險但是很厲害，小時候會放開雙手騎車，但不會吃麵，「應該是愛現」。

▲民眾認為弟弟平衡感很強，但應該是愛現。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方表示，弟弟在路上騎乘自行車放手吃泡麵，屬於道路上以影響交通安全的危險方式騎車行為，依道路交通管理處罰條例第73規定可處罰新臺幣300元以上1200以下罰鍰。

警方呼籲，駕駛各類車輛應遵守交通安全規定，切勿有放手騎車，或從事其他危險方式騎車行為，以避免未能注意前方狀況，無法控制車況，因而摔倒，或碰撞其他車輛而之事故，以維交通安全。