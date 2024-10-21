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歷史建築「原雲林縣警察局」活化　擬打造成「雲林版林百貨」

▲「原雲林縣警察局」現為斗六警分局，2019年認定為雲林縣歷史建築。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「原雲林縣警察局」現為斗六警分局，2019年認定為雲林縣歷史建築。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

歷史建築「原雲林縣警察局」位於斗六市中山路，是典型官署建築，於1950年建立至今，現為斗六警分局。整體建築風格屬現代主義，呈現日式洋樓風味，前棟的磚造與木構形式，是警政廳舍建築原型代表，2019年認定為雲林縣歷史建築。縣府正推動活化計畫，擬將其結合文史展示及商店展售模式盼成為「雲林版林百貨」。

雲林縣政府將斗六市921危樓祥瑞大樓拆除後，2022年進行土地活化再利用，斥資3.5億元興建警察局斗六分局大樓，預定於2025年完工。雲林縣文觀處長陳璧君表示，針對斗六分局歷史建築之現細部規劃設計已完成，正積極向中央爭取經費，待明年人員搬遷後便能立即啟動修復工程。

陳璧君說明，「原雲林縣警察局」歷史建築有2層樓，但其建築本體及附屬空間土地面積大約2481.82平方公尺，加上後方附屬空間1425平方公尺，總建物面積大約跟台南林百貨差不多。且雲林現無連鎖百貨公司，但有雲林良品、雲創點睛等品牌，如能善用空間，將此地做為「具在地文化」百貨公司也更有特點。

陳璧君指出，日前到台南林百貨交流取經，由台南市長黃偉哲率領市府團隊、林百貨總經理陳慧姝等接待，交換經驗。此地未來將結合文史展示及商店展售模式，賦予建築新生命，現被列為歷史建築的前棟，細部規劃設計已大致定稿，後棟雖不具文資身分，但擬採OT方式經營。

雲林縣警察局表示，位於雲林路興建中的斗六警分局新大樓工程進度已逾50％，預計明年11月可落成啟用，屆時包含內勤、偵查隊等共107人皆會搬遷新大樓辦公、持續為民服務、維護治安及交通等工作。

▲「原雲林縣警察局」現為斗六警分局，2019年認定為雲林縣歷史建築。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府將斗六市921危樓祥瑞大樓拆除後，斥資3.5億元興建警察局斗六分局大樓，預定於2025年完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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