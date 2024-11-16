　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

無私助力創造幸福城市　雲林優良志工楷模溫馨受獎

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）（下同）

記者王悉宇／雲林報導

113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今（16）日登場，獲推薦的82位環保志工楷模、58位社福志工楷模、3 個績優社區、5個大旗艦家族社區、10個家庭暴力防治社區，接受公所公開表揚，由市長林聖爵親自頒獎，表達衷心的敬意與感謝。

「最美麗的身影」是我們社區所有志工的名字，斗六市長林聖爵表示，每一位志工楷模都有著一顆無私奉獻、積極、負責且熱心助人的心，默默付出且不求回報的態度，非常值得我們效法。 我們熟知的環保志工，是一群為斗六市的環境整潔，付出多年且盡心盡力的夥伴們，他們維護市容美化，貢獻不遺餘力，讓大家有一個乾淨且舒適的生活的環境。

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

而帶給大家幸福溫馨的社福志工，平時熱心服務，為長輩無私付出的精神，除了在長青食堂、關懷據點協助，讓長者們能享用到熱騰騰的午餐之外，也引領社區長者培養有興趣休閒活動，帶給他們滿滿的樂趣與信心，期望能有更多的社福志工延續這種大愛精神。

斗六市公所說明，八德社區、長平社區及鎮東社區志工同心協力推動社區各項業務發展績效著，榮獲雲林縣政府113年度社區工作績效核優等獎及甲等獎之殊榮。 另外福利社區化大旗艦家族，由八德社區擔任領航社區，江厝、長平、長安及溝埧等4個社區為協力社區，聯合申請衛生福利部旗艦型計畫並榮獲補助。

還有兩艘家庭暴力防治旗艦社區，第一艘由長平社區擔任領航社區，江厝、長平、長安、溝埧、鎮南、長平等6個社區為協力社區、第二艘由榴北社區擔任領航社區，榴中、深圳、正心等4個社區為協力社區，聯合申請雲林縣政府旗艦型計畫並榮獲補助，今日也在會場展現豐碩成果展，深獲上級單位的肯定，林市長特頒贈匾額以予肯定及鼓勵。

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►可怕畫面曝！斗六社區巨量蚯蚓爬滿路　居民自嘲：蛋白質很多

►雲林醉男酒瓶砸門「碎玻璃噴嬰」　還闖鄰居家拉人：出來講

►硬要切西瓜！火爆男「車停平交道」跳針飆罵…幾秒後火車來了

►拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝
搶厚紙板！　台中火車站3街友打起來了
日本要讓大巨蛋變「圖書館」！　張育成回嗆了
慎入！剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道
快訊／台日大戰！　中華隊先發打線出爐
快訊／萬宜登今年風王！　下周一、二最靠近
陳建州看球賽「路人背後嗆4字」酸爆！　釣出大牙回應
58歲前拳王泰森輸了！　不敵27歲網紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

肌耐力逆天回復！活出出健康晚年　醫：保持運動均衡飲食

嘉義大林聖賢宮「宗教之美」繪畫比賽　發揚忠義精神

結合警政、消防、戶政　花蓮新城合署辦公廳舍工程啟動

中台灣最美「野奢會所」推限定活動　日月潭遊艇派對狂歡

無私助力創造幸福城市　雲林優良志工楷模溫馨受獎

打通花蓮直航香港獲議會肯定！　徐榛蔚：爭取實現4大利多

864志工齊心守護174公里水岸 新北市表揚水環境巡守隊

國際茶及咖啡展！花蓮15業者參展　蜜香紅茶與精品咖啡驚艷全場

爭取中央6千萬！花蓮全面提升中南區3條主要縣道交通品質

台南產後護理機構被控照護不周　衛生局：查有違法依法查辦

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

肌耐力逆天回復！活出出健康晚年　醫：保持運動均衡飲食

嘉義大林聖賢宮「宗教之美」繪畫比賽　發揚忠義精神

結合警政、消防、戶政　花蓮新城合署辦公廳舍工程啟動

中台灣最美「野奢會所」推限定活動　日月潭遊艇派對狂歡

無私助力創造幸福城市　雲林優良志工楷模溫馨受獎

打通花蓮直航香港獲議會肯定！　徐榛蔚：爭取實現4大利多

864志工齊心守護174公里水岸 新北市表揚水環境巡守隊

國際茶及咖啡展！花蓮15業者參展　蜜香紅茶與精品咖啡驚艷全場

爭取中央6千萬！花蓮全面提升中南區3條主要縣道交通品質

台南產後護理機構被控照護不周　衛生局：查有違法依法查辦

快訊／12強台日大戰將開打　日本先發打序出爐

蔡其昌曝中華隊秘密武器　有望一起前進東京：謝謝廠商贊助！

新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

政策有效！中國房價跌幅縮小　一線城市中古屋13個月來首轉漲

《原少A2》畢業旅行即將展開　終於見到家人都哭了

麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

看學弟兩戰表現很感動　郭俊麟期待對決前隊友源田壯亮

搶厚紙板！台中火車站3街友揮酒瓶、亮刀威脅　兇狠畫面曝

家樂福推期間限定「熱紅酒美式」！麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩開賣

現代「全新氫燃料電池休旅車」概念亮相！預計2025上半年量產上市

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

地方熱門新聞

女學生打完疫苗罹病　母淚：人生快毀

桃園藍營民代母親登山　遭虎頭蜂螫傷　

產學訓合辦全國工業類科實作競賽覓良才

即／楠梓透天厝竄火煙！消防救出父子

魔幻天使降臨新北耶誕城　開城之夜璀璨點亮全夜空

已婚有小孩優先！金門青年自建住宅今選地抽籤

台南岸內影視基地2025年搭景拍片團隊徵選開始徵件

台南鹿耳門天后宮捐贈愛心物資予弱勢家戶

不受天兔影響　南州溪洲迎王11/16如期舉行

台南產後護理機構被控照不周衛生局查有違法

嘉藥深化國防教育激發學子投身保家衛國

婦購物後找遺失錢包　內埔警伸援手

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛了

大台南總工會今關子嶺舉辦論壇

更多熱門

相關新聞

守護174公里水岸　新北市表揚水環境巡守隊

守護174公里水岸　新北市表揚水環境巡守隊

新北市環保局於昨15日下午舉行「113年度水環境巡守隊績效考核表揚典禮」，由副局長朱益君頒獎，感謝864位志工與29支巡守隊在水環境保護上的貢獻。今年共有2支巡守隊獲得最高5星級認證，包括新店崇光社大水環境巡守隊與鸚哥水環境巡守隊；另有7支巡守隊獲得4星級認證，涵蓋新莊、淡水公司田溪、鹿角溪濕地等地區。環保局同時頒發29項個人獎項，以表彰志工們在水環境保護、教育與治理上的傑出表現。

出現巨量蚯蚓爬滿馬路、車庫　雲林：蛋白質很多！

出現巨量蚯蚓爬滿馬路、車庫　雲林：蛋白質很多！

雲林縣志工大會師趣味競賽展現活力

雲林縣志工大會師趣味競賽展現活力

基隆環保志工總隊聯繫會議　馬仲豪：凝聚志工向心力

基隆環保志工總隊聯繫會議　馬仲豪：凝聚志工向心力

志工精神綻放光芒　雲林環保志工頒獎典禮聚集綠色正能量

志工精神綻放光芒　雲林環保志工頒獎典禮聚集綠色正能量

關鍵字：

志工成果展社區工作表揚斗六市

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面