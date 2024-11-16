無私助力創造幸福城市　雲林優良志工楷模溫馨受獎

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）（下同）

記者王悉宇／雲林報導

113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今（16）日登場，獲推薦的82位環保志工楷模、58位社福志工楷模、3 個績優社區、5個大旗艦家族社區、10個家庭暴力防治社區，接受公所公開表揚，由市長林聖爵親自頒獎，表達衷心的敬意與感謝。

「最美麗的身影」是我們社區所有志工的名字，斗六市長林聖爵表示，每一位志工楷模都有著一顆無私奉獻、積極、負責且熱心助人的心，默默付出且不求回報的態度，非常值得我們效法。 我們熟知的環保志工，是一群為斗六市的環境整潔，付出多年且盡心盡力的夥伴們，他們維護市容美化，貢獻不遺餘力，讓大家有一個乾淨且舒適的生活的環境。

而帶給大家幸福溫馨的社福志工，平時熱心服務，為長輩無私付出的精神，除了在長青食堂、關懷據點協助，讓長者們能享用到熱騰騰的午餐之外，也引領社區長者培養有興趣休閒活動，帶給他們滿滿的樂趣與信心，期望能有更多的社福志工延續這種大愛精神。

斗六市公所說明，八德社區、長平社區及鎮東社區志工同心協力推動社區各項業務發展績效著，榮獲雲林縣政府113年度社區工作績效核優等獎及甲等獎之殊榮。 另外福利社區化大旗艦家族，由八德社區擔任領航社區，江厝、長平、長安及溝埧等4個社區為協力社區，聯合申請衛生福利部旗艦型計畫並榮獲補助。

還有兩艘家庭暴力防治旗艦社區，第一艘由長平社區擔任領航社區，江厝、長平、長安、溝埧、鎮南、長平等6個社區為協力社區、第二艘由榴北社區擔任領航社區，榴中、深圳、正心等4個社區為協力社區，聯合申請雲林縣政府旗艦型計畫並榮獲補助，今日也在會場展現豐碩成果展，深獲上級單位的肯定，林市長特頒贈匾額以予肯定及鼓勵。

▲113年度「斗六市優良志工楷模暨推動福利社區化大旗艦家族、家庭暴力防治聯合成果展活動」，於今日登場。（圖／記者王悉宇翻攝）