「電水消毒」新技術　創淨科技立足台中開創永續商機

▲創淨執行長陳建宏與立委黃健豪及與會各產業代表合影。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

創淨科技(ELECLEAN)日前成立台中辦公室，其新技術「用電即可將水轉化為消毒水」期待未來除了以MIT的專利技術減低成本製造消毒水對抗病菌，並搭配創新的商業模式，以水循環經濟理念為台灣社會永續發展盡一份心力。

創淨科技副總經理李岱寰表示，創淨的產品除了能為醫療院所即時製造消毒水對抗疫情、為物業保全及營造建設公司客戶提供加值服務，也能為農牧食品產業提供消毒穩定品質，未來更將跳脫傳統設備供應商的角色，開創水循環經濟的新型商業模式。

李岱寰說明，創淨產品運用電化學原理，只需插電裝水啟動開關即可產出不含酒精的消毒水，不須添加化學藥劑，可大幅降低製造成本。未來期待能有更多人透過創淨科技產品即時製造消毒水共同防護環境，對抗病菌，更能安全保護我們所愛之人，也達成社會永續發展目標。

立法委員黃健豪受邀參與辦公室成立活動時表示，北屯區為台中市新興人口成長區，有許多年輕人小家庭及學童，十分需要創淨不使用化學物質即能讓水變成可安心使用之消毒水的新技術。黃健豪也提到，先前曾服務於經濟部，了解在台灣新創公司如創淨科技能存活8年實屬不易，期勉未來創淨科技能再創下個8年，以新技術改善市民生活。