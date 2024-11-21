國際火線／長程飛彈援烏攻俄：拜登要引爆世界核戰？

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

之前大家都以為，正在白宮數饅頭的美國總統拜登是痴呆。其實我們都錯了！拜登只是偶而犯痴呆而已；他最大的精神問題是：他本來就是個瘋子！甚至比川普更瘋！

拜登才能平庸：他的「抗中」政策是延續川普的；他的經濟措施、管控非法移民政策，也是抄襲川普的！他跟川普最大的不同是：川普親俄，拜登則非要置俄於死地不可。

我之前說過：拜登成長於「打共匪」的冷戰時代，有嚴重的「恐共症」。蘇聯沒了，俄羅斯同樣該死。於是他唆使烏克蘭加入北約，引爆俄烏戰爭，企圖聯合北約毀滅俄國，至少是重創它。但他未料到自己「只能玩四年」；他要下台了，而俄羅斯還能挺住！

▲美國陸軍的戰術飛彈系統ATACMS。(圖／達志影像／美聯社)

拜登抓狂了。於是他悍然批准烏克蘭使用美方提供的長程飛彈系統(ATACMS)攻擊俄國境內目標、同時提供烏國「殺人地雷」(anti-personnel land mines)，以拖慢俄軍在烏東的推進。那之前他為什麼不這樣做呢？因為此舉(批准使用美方提供的長程飛彈)可能引發普丁的核武報復，他怕自己收拾不了殘局。但如今不同了，就讓川普戴鋼盔去面對吧！拜登不顧別人死活的做法，其心可誅。

事實上，他軍援烏克蘭讓戰爭持續一千天，變成「俄烏戰爭韓戰化」，已是犯了戰爭罪。了解韓戰歷史的人都曉得，韓戰進入中後期(1951年6月至1953年7月)後，戰事已陷入拉鋸的僵局。你攻佔我一個山頭，我攻佔你一個山頭，為的只是在停戰和談時多一些籌碼。很多韓戰電影：例如葛雷哥來畢克主演的《豬排山爭奪戰》（經典戰役：光榮之丘）(Pork Chop Hill,1959)、大陸經典電影《上甘嶺》、韓國的《高地戰》等，說的都是這樣的故事。

▲韓國電影《高地戰》控訴戰爭領導者的殘酷。(圖／電影海報)

這種讓人送命的戰術命令，其實完全沒有意義。因為最終停戰協定是「一切歸零」：南北韓恢復以北緯38線為界！《高地戰》裡就出現這樣荒謬的一幕：明明已經宣布停戰了；南韓軍方仍然命令他們的人不怕犧性的去攻佔敵人的一些山頭！

同樣的，俄烏戰爭已近尾聲。只待川普就任，雙方停火及上談判桌已成定局，目前戰場上只剩垃圾時間，在這一丁點時間內爭得的土地根本無關大局，戰死的人也是白死。但是以長程飛彈攻擊俄國本土事情就變得更「大條」了。澤倫斯基這項瘋狂舉動，一是為了洩憤；二是為了威嚇普丁讓步，以避免對方在談判桌上予取予求。但這是一場豪睹；因為他可能低估了普丁動用核武的決心(至少是戰術核武)，而且他要報復的對象是烏克蘭，還是美國？目前不知道。

▲俄烏戰爭不知不覺已打了一千天。（圖／路透）

至於拜登呢？無論死的是烏克蘭人還是美國人，他都不在乎(反正他自己年紀也很大了)。他要的是：一，得償夙願，重創俄國。二，為自己挽回一點顏面，表示他真的有幫到烏克蘭。三，報復川普，丟給他一個燙手山芋，又可以讓他難堪。這個老傢伙心眼之壞，實屬罕見。

聯合國曾指控不少國家領導人犯下戰爭罪，更有被抓到海牙法庭受審的，例如塞爾維亞前總統米洛塞維奇。但有人敢把軍援烏克蘭和以色列的拜登列為戰爭罪犯、把他抓去受審嗎？當然沒有！因為美國是超級霸權，喊水會結凍。聯合國只敢把別人列為戰犯，絕對不敢把美國總統列為戰犯！