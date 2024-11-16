國際火線／抗中特攻隊大集合：川普要跟中國開幹？

▲盧比歐出任國務卿，他未來能否去中國，成為大家關注的焦點。(圖／達志影像／美聯社)

記者朱錦華／特稿

美國總統當選人川普的內閣團隊已大致集結完畢；這是一支旗幟鮮明的抗中大隊，讓台灣的「親美抗中」媒體及愛台人士簡直嗨翻了天。當中，出任國務卿的佛羅里達州參議員盧比歐(Marco Rubio)尤其重要、也最受矚目。

盧兄向來被視為「抗中友台」的大將。他是「國會及行政當局中國委員會」資深議員」、「參議院情報委員會」副主席。2022年5月時他曾提出「透過實力促進台灣和平法」(Taiwan Peace Through Strength Act)，旨在迅速推動美台的軍事連結。2020年時，他先後因為指控中共在新疆推行「種族滅絕」計畫，以及支持港人反對通過《逃犯條例修訂草案》(俗稱「反送中運動」），兩度遭中國政府制裁及限制入境。

▲共和黨佛州眾議員瓦爾茲，成為新任國家顧問。(圖／達志影像／美聯社)

即將出任國家安全顧問的佛州眾議員瓦爾茲(Michael Waltz)，跟盧比歐相比不遑多樣，也被視為「抗中鷹派」的重要一員。他出身陸軍綠扁帽特種部隊，曾在阿富汗、中東和非洲服役。他主張儘快結束俄烏戰爭，好讓美國「騰出手來」，將戰略焦點放在對抗中國共產黨這個更大的威脅。

此外，媒體透露川普已提名紐約州眾議員史蒂芬尼克(Elise Stefanik)擔任駐聯合國大使。據預料，她將致力於「運用美國對整個聯合國體系的金援力量，根除中國的惡意影響」。

召集一個如此殺氣騰騰的內閣團隊，難道川普真的要跟中國開幹嗎？我的看法稍有保留。之前我寫過一篇題為《川普的3個靈魂：商人、賭徒、軍人控》的文章。我認為川普的性格裡混合著上述三種職業人格特質。他唸過軍校、當過商人、也開過賭場飯店。作為一名賭徒，當然熟悉玩「梭哈」時的重要心戰技巧之一：就是Bluffing(中文意思是虛張聲勢，或是「嚇唬」)。就是明明底牌很小，偏偏卻押下重注，企圖威嚇對手退出認輸。

▲紐約州眾議員史蒂芬尼克，預計將出任美國駐聯合國大使。(圖／達志影像／美聯社)

儘管川普深諳此道，但要使用Bluffing戰術，檯面上沒幾張好牌是不行的。所以他會先擺出一個強悍的陣勢喊打喊殺，起初也會真的祭出一些制裁或關稅上的狠招，顯示他是「玩真的」。但是他的真正目的，是逼對迫對方讓步，接受他的條件(沒錯，川普是好戰的，但是不會笨到真的跟中國開戰)。中國當然不會一開始就屈服。於是雙方開談判(這時候，川普的商人性格就出來了)，直到談出一個雙方都可以接受的結果為止。

另外，如果大家記性不太壞的話，應該記得川普第一任時，內閣官員來來去去有如走馬燈。目前檯面上的人馬有幾人能夠撐到最後還很難說。而且別忘記，川普身邊還有一位「好麻吉」馬斯克。多數觀察家都預測，這位「世界第一好野郎」未來肯定會成為在美、中之間穿梭「喬」事的重要橋樑。