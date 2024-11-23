俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

▲烏克蘭與北約（NATO）將在26日召開緊急會議應對。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯21日朝烏克蘭東部大城第聶伯羅（Dnipro）發射極音速「榛果樹」彈道飛彈，讓戰事進一步升級。烏克蘭與北約（NATO）將在26日召開緊急會議應對。

根據《美聯社》報導，烏俄戰爭持續至今已33個月，俄羅斯21日朝烏克蘭第聶伯羅發射極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示，莫斯科將在「戰鬥條件下」對這種飛彈進行更多測試，同時下令開始大量生產。

▲普丁表示，莫斯科將在「戰鬥條件下」對這種飛彈進行更多測試。（圖／路透）



烏克蘭軍方表示，這枚飛彈的速度達到了音速的11倍，且搭載了6枚彈頭，每1枚彈頭包含6枚子彈頭。普丁也說，現階段西方沒有任何防空系統可以應對這款飛彈。

為因應情況，烏克蘭和北約將在26日舉行緊急會議，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，目前戰爭正進入決定性階段，局勢變得非常嚴峻。

立場親俄的匈牙利總理維克多（Viktor Orbán）則重申了莫斯科的立場，並暗示烏克蘭使用美國提供的武器，可能會需要美方的直接參與，「我們強烈認為……這些導彈在沒有美國人員協助的情況下，無法引導。」

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）強調，捷克向烏克蘭提供的武器和裝備沒有設限，俄羅斯的飛彈攻擊是在升級局勢，企圖恐嚇烏克蘭人民和歐洲人民。