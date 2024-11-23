　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

▲烏克蘭與北約（NATO）將在26日召開緊急會議應對。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯21日朝烏克蘭東部大城第聶伯羅（Dnipro）發射極音速「榛果樹」彈道飛彈，讓戰事進一步升級。烏克蘭與北約（NATO）將在26日召開緊急會議應對。

根據《美聯社》報導，烏俄戰爭持續至今已33個月，俄羅斯21日朝烏克蘭第聶伯羅發射極音速「榛果樹」（Oreshnik）彈道飛彈，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示，莫斯科將在「戰鬥條件下」對這種飛彈進行更多測試，同時下令開始大量生產。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁表示，莫斯科將在「戰鬥條件下」對這種飛彈進行更多測試。（圖／路透）

烏克蘭軍方表示，這枚飛彈的速度達到了音速的11倍，且搭載了6枚彈頭，每1枚彈頭包含6枚子彈頭。普丁也說，現階段西方沒有任何防空系統可以應對這款飛彈。

為因應情況，烏克蘭和北約將在26日舉行緊急會議，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，目前戰爭正進入決定性階段，局勢變得非常嚴峻。

立場親俄的匈牙利總理維克多（Viktor Orbán）則重申了莫斯科的立場，並暗示烏克蘭使用美國提供的武器，可能會需要美方的直接參與，「我們強烈認為……這些導彈在沒有美國人員協助的情況下，無法引導。」

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）強調，捷克向烏克蘭提供的武器和裝備沒有設限，俄羅斯的飛彈攻擊是在升級局勢，企圖恐嚇烏克蘭人民和歐洲人民。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美國攻勢連發！　5:0委內瑞拉
到場中華隊就贏球！旅遊達人「看5場都Win」：勝率100%的
快訊／美國雙投強壓委內瑞拉打線！5局2比0領先
日委大戰「日6局內丟5分」　他再跪中華隊：只失2分啥神鬼表現
「夜店風告別式」辣妹嗨唱　參加者一半是警察
台日開打倒數「林襄也來了」！轉機飛東京　等候區打瞌睡
喊恭喜「搶救王義川成功」！吳崢遭轟：你知道死了位公務員嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃之瀚獲川普任命首席副國安顧問　曾訪台強調「美台關係非交易」

全球「最貴護照」要價7400元！台灣CP值高　最便宜是這國

史上最嚴重！　美國多家電信公司「疑遭中國駭入」

美印太司令：共軍侵台難度高　美有信心突破海上封鎖

賴清德將出訪！美議員盼拜登親見　籲布林肯「過境時勿設限」

把14歲女兒「頭壓進浴缸」溺斃！　室友目睹美35歲母殘殺過程

川普提名外科醫任FDA局長！　反拜登政府防疫政策「倡自然免疫」

俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

川普A片女星封口費案量刑　法官裁定「無限期延後」

首名「北韓將領」在烏克蘭空襲遇襲！傷勢不明　身分成機密

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

東京巨蛋外國旗海「Team Taiwan」感動第1人稱視角曝

Rosé.Bruno Mars MAMA合體開跳〈APT.〉　上台拿獎盃乾杯！「臉頰親吻」撂韓文

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞

峮峮大螢幕

愛貓狂尿床！正妹無奈寫成歌　歌詞引網共鳴：唱出奴才心聲

黃之瀚獲川普任命首席副國安顧問　曾訪台強調「美台關係非交易」

全球「最貴護照」要價7400元！台灣CP值高　最便宜是這國

史上最嚴重！　美國多家電信公司「疑遭中國駭入」

美印太司令：共軍侵台難度高　美有信心突破海上封鎖

賴清德將出訪！美議員盼拜登親見　籲布林肯「過境時勿設限」

把14歲女兒「頭壓進浴缸」溺斃！　室友目睹美35歲母殘殺過程

川普提名外科醫任FDA局長！　反拜登政府防疫政策「倡自然免疫」

俄羅斯「榛果樹飛彈」襲烏！　北約下周召開緊急會議

川普A片女星封口費案量刑　法官裁定「無限期延後」

首名「北韓將領」在烏克蘭空襲遇襲！傷勢不明　身分成機密

MAMA／(G)I-DLE高雅登場！Minnie走過頭定格　舒華連身短裙秀美肩

中風送屏東基督教醫院！搶救復健無縫接軌　他快速恢復四處旅遊

萬華站壁女豔名遠播　通緝犯北上「朝聖」...爽完就栽了

吳崢喊王義川進立院「搶救成功」　他傻眼：人命換來的官位恭喜個屁

社區清潔工美工刀猛刺保全！辯「我失憶」　監視畫面狠打臉

MAMA／aespa性感女神風現身！　鏡頭前輪流放電⋯寧寧下秒害羞了

黃之瀚獲川普任命首席副國安顧問　曾訪台強調「美台關係非交易」

不斷更新／美國猛攻後台灣球迷喊三振有原因！6局擴大5比0領先委

全球「最貴護照」要價7400元！台灣CP值高　最便宜是這國

台中千萬宅3區找得到　西屯、北屯都入榜

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

俄新版和平方案　禁烏加北約換五常保護

納坦雅胡被通緝　全球17國家、組織反應

川普擬延攬華許任財長　再接聯準會主席

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

即／川普提名「避險基金投資人」任財政部長

美股道指創新高　台積電ADR反跌

日本AV女優赴港賣淫被捕！　驚人價碼曝

普丁：將在戰鬥情況下對「榛果樹」進行更多測試

最強護照出爐！台灣「141國免簽」排行曝

俄發射新型飛彈　烏尋求西方更新空防系統

泰2少女遭男同學「強拍露點裸照」！

20歲男偷渡美國　硬上老闆14歲女兒

梅克爾：馬斯克對川普的影響力構成巨大疑慮

首名「北韓將領」在烏克蘭空襲被炸傷！

更多熱門

相關新聞

首名「北韓將領」在烏克蘭空襲被炸傷！

首名「北韓將領」在烏克蘭空襲被炸傷！

北韓派出上萬士兵支援俄羅斯，然而卻被爆出有大量北韓軍人在與烏克蘭的戰役中死傷。隨著戰爭加劇，俄烏接連使用導彈互相攻擊，消息人士指出，有派駐俄羅斯的北韓高級將領在烏克蘭的空襲中受傷，而這也是自北韓軍隊援俄以來，首次有高層人士傳出死傷。

好久不見！航母甲板排出日文

好久不見！航母甲板排出日文

普丁：將在戰鬥情況下對「榛果樹」進行更多測試

普丁：將在戰鬥情況下對「榛果樹」進行更多測試

俄發射新型飛彈　烏尋求西方更新空防系統

俄發射新型飛彈　烏尋求西方更新空防系統

俄新版和平方案　禁烏加北約換五常保護

俄新版和平方案　禁烏加北約換五常保護

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁北約

讀者迴響

熱門新聞

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

丐幫第58任幫主車禍慘死！載妻直播遭砸扁

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

遭棒球教練性侵！小球員崩潰求轉學：還是要我死？

快訊／台中男鬼切害媽重摔！6月大男嬰凌晨不治

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

丟丟妹認愛新歡9個月「我今天要結婚」

謝宜容老家醬油廠遭灌爆！御鼎興譴責網友「你在複製你不齒的行為」

謝宜容道歉片「片尾藏1彩蛋」　倒數3秒變臉了

台灣拚晉級冠軍戰　這樣贏最穩

勞動部員工遺體傳被「硬塞上輪椅」　命理師曝駭人下場

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

不斷更新／美國5局2比0領先

「子宮掉出陰道」女信徒忍痛4個月才就醫

更多

最夯影音

更多

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

嘴角下垂60次↑！全場開1080p　觀察謝宜容「1滴淚都沒」更怒了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面