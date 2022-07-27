國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

▲ 2024年美國總統大選，川普(左)會跟拜登再度對決？（圖／路透、達志影像美聯社）

記者朱錦華／特稿

美利堅巨人帝國經歷將近一個世紀的壯大和稱霸後，如今正面臨內部崩解的生死關顗。先前埋下的毀滅種子，在野心家和好戰夢想家的努力灌溉下，正卯起來發芽、茁壯。但眼前的美國政府不思化解國內面臨崩解的危機，反而忙著摧毀別人的國家，讓人不禁懷疑美國的領導人是否「頭殻壞去」？

美國人民先是選出了一個為一己權力之私，嚴重撕裂美國社會的川普當總統。多數人民為了阻止他做出更瘋狂、更危險的事情，把他趕下台，選出了一個貌似溫和的拜登來掌握國家最高權力。但拜登真的不會比川普更危險嗎？對美國來說，或許是的。但對全世界來說，卻未必如此。

川普或許是一個有獨裁大夢的美國導領人，但他走的路子基本上是傳統的「門羅主義」：管好美洲自家的事就好。儘管為了保住美國霸權地位（讓美國再度偉大），他扛起抗中大旗，但主要目的仍是經濟上的（主要是平衡美中貿易逆差、把生產線拉回美國）。他的確是想打壓中國的繼續強大，但無意跟中國發生軍事衝突。

▲「愛好和平」的美國前總統川普。（圖／路透社）

是的，從國際的角度來看，川普算得上是一名「和平主義者」。所以，他一度試圖跟北韓和解，要求日本與南韓分攤更多的軍費，好讓美國多省點錢和撤出部分兵力。同樣基於「使用者付費」的理由，他也要求北約負擔更多的軍費。但因為北約不想買他的帳，他憤而從德國撤軍一萬人，甚至有了想退出北約的想法。為此，法國總統馬克宏一度形容北約瀕臨「腦死」。最後，川普還宣布要從阿富汗撤軍。

川普想退出北約，最重要原因是：北約當初成立的目的，就是為了對抗蘇俄。但川普跟俄羅斯總統普丁比拜把兄弟還要好，留在北約有啥意義？同樣道理，如果當初川普連任成功，烏克蘭戰爭絕對不會發生。因為他非但不會拱烏克蘭總統澤倫斯基加入北約、更不可能在戰爭爆發後，源源不絕的提供武器給烏克蘭對抗俄羅斯！

無奈，2020年時，多數美國人選出了誤以為他比川普更愛好和平的拜登當領導人。但他們錯了，結果就形成了今天處處危機、人民水深火熱、人仰馬翻的世界。拜登貌似一名溫和的長者，卻有著一顆獨霸世界的野心。他延續冷戰的思維，視俄羅斯與中國為美國必須打倒的敵人。而且，自恃著多年在參議院外交委員會蹲點的經驗，他認為自己做得到讓美國繼續「獨霸天下」！

▲ 美國總統拜登貌似慈祥長者，個性卻十分好鬥，一再發動峰火外交。（圖／路透）

參選總統之初，拜登就揚言自己比川普更狠，會糾合更多的盟友來是圍堵中國。果不其然，他上任後大搞烽火外交，到處拉攏盟友一起抗中，把中國搞得一刻不得安寧。不久前甚至傳出一種陰謀論：美國有意設局讓中國攻打台灣，以削弱中國的力量、以及藉機大幅度制裁中國。另外，可能是為了遮掩從阿富汗撤軍一團糟的醜態，他成功誘哄澤倫斯基申請加人北約，最後引爆俄烏戰爭。這時候，中、俄才驚覺，拜登才是真正的「大魔王」！

遺憾的是，抗中以及俄烏戰爭造成強大的後座力反撲，導致美國國內通膨嚴重。加上機關算盡，勞心勞神，造成拜登的「失神」狀態越趨嚴重。雙重夾擊之下，拜登的連任機會已變得岌岌可危。無論他的健康狀況或是他的決策，對全世界來說都是一顆不定時炸彈。他的「偶發性癡呆」發生頻率越來越密、情況也越來越嚴重，讓大家非常擔心哪一天他會作出什麼「神經病」的決定，禍害全球。

而他對中國的不斷挑釁以及堅定支持烏克蘭對俄作戰，未來更不無可能造成擦槍走火，引爆更大規模戰爭。難怪無論美國國內外、無論是為了什麼理由，很多人都巴巴的盼望著：拜登老爺子，為了你老人家的健康、為了全世界和平，拜託你行行好，早點下台吧！