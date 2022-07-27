　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

▲▼川普、拜登。（圖／路透、達志影像美聯社）

▲ 2024年美國總統大選，川普(左)會跟拜登再度對決？（圖／路透、達志影像美聯社）

記者朱錦華／特稿

美利堅巨人帝國經歷將近一個世紀的壯大和稱霸後，如今正面臨內部崩解的生死關顗。先前埋下的毀滅種子，在野心家和好戰夢想家的努力灌溉下，正卯起來發芽、茁壯。但眼前的美國政府不思化解國內面臨崩解的危機，反而忙著摧毀別人的國家，讓人不禁懷疑美國的領導人是否「頭殻壞去」？

美國人民先是選出了一個為一己權力之私，嚴重撕裂美國社會的川普當總統。多數人民為了阻止他做出更瘋狂、更危險的事情，把他趕下台，選出了一個貌似溫和的拜登來掌握國家最高權力。但拜登真的不會比川普更危險嗎？對美國來說，或許是的。但對全世界來說，卻未必如此。

川普或許是一個有獨裁大夢的美國導領人，但他走的路子基本上是傳統的「門羅主義」：管好美洲自家的事就好。儘管為了保住美國霸權地位（讓美國再度偉大），他扛起抗中大旗，但主要目的仍是經濟上的（主要是平衡美中貿易逆差、把生產線拉回美國）。他的確是想打壓中國的繼續強大，但無意跟中國發生軍事衝突。

▲▼美國總統川普 。（圖／路透社）

「愛好和平」的美國前總統川普。（圖／路透社）

是的，從國際的角度來看，川普算得上是一名「和平主義者」。所以，他一度試圖跟北韓和解，要求日本與南韓分攤更多的軍費，好讓美國多省點錢和撤出部分兵力。同樣基於「使用者付費」的理由，他也要求北約負擔更多的軍費。但因為北約不想買他的帳，他憤而從德國撤軍一萬人，甚至有了想退出北約的想法。為此，法國總統馬克宏一度形容北約瀕臨「腦死」。最後，川普還宣布要從阿富汗撤軍。

川普想退出北約，最重要原因是：北約當初成立的目的，就是為了對抗蘇俄。但川普跟俄羅斯總統普丁比拜把兄弟還要好，留在北約有啥意義？同樣道理，如果當初川普連任成功，烏克蘭戰爭絕對不會發生。因為他非但不會拱烏克蘭總統澤倫斯基加入北約、更不可能在戰爭爆發後，源源不絕的提供武器給烏克蘭對抗俄羅斯！

無奈，2020年時，多數美國人選出了誤以為他比川普更愛好和平的拜登當領導人。但他們錯了，結果就形成了今天處處危機、人民水深火熱、人仰馬翻的世界。拜登貌似一名溫和的長者，卻有著一顆獨霸世界的野心。他延續冷戰的思維，視俄羅斯與中國為美國必須打倒的敵人。而且，自恃著多年在參議院外交委員會蹲點的經驗，他認為自己做得到讓美國繼續「獨霸天下」！

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登貌似慈祥長者，個性卻十分好鬥，一再發動峰火外交。（圖／路透）

參選總統之初，拜登就揚言自己比川普更狠，會糾合更多的盟友來是圍堵中國。果不其然，他上任後大搞烽火外交，到處拉攏盟友一起抗中，把中國搞得一刻不得安寧。不久前甚至傳出一種陰謀論：美國有意設局讓中國攻打台灣，以削弱中國的力量、以及藉機大幅度制裁中國。另外，可能是為了遮掩從阿富汗撤軍一團糟的醜態，他成功誘哄澤倫斯基申請加人北約，最後引爆俄烏戰爭。這時候，中、俄才驚覺，拜登才是真正的「大魔王」！

遺憾的是，抗中以及俄烏戰爭造成強大的後座力反撲，導致美國國內通膨嚴重。加上機關算盡，勞心勞神，造成拜登的「失神」狀態越趨嚴重。雙重夾擊之下，拜登的連任機會已變得岌岌可危。無論他的健康狀況或是他的決策，對全世界來說都是一顆不定時炸彈。他的「偶發性癡呆」發生頻率越來越密、情況也越來越嚴重，讓大家非常擔心哪一天他會作出什麼「神經病」的決定，禍害全球。

而他對中國的不斷挑釁以及堅定支持烏克蘭對俄作戰，未來更不無可能造成擦槍走火，引爆更大規模戰爭。難怪無論美國國內外、無論是為了什麼理由，很多人都巴巴的盼望著：拜登老爺子，為了你老人家的健康、為了全世界和平，拜託你行行好，早點下台吧！

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
為女兒慶生！六月「用盡全力找來她偶像」：一切都值得
對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎
薔薔突被CUE上通告！「素顏濕髮」衝攝影棚　小S感動擁抱
百萬名車挑戰「最速回廠」！剛保養完準備離開…遭無照男撞爆車頭
鬼門要開了！「5大食物」易招陰　專家：小心惹到魔神仔
跨越台鐵軌道！貨物列車剎車不及撞上司機員　他送醫不治死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孝順女友把阿公刺胸前！他嘿咻見「深情凝視」心累分手了

國際火線／兩次頓巴斯戰爭，一齣冤冤相報的悲劇

國際火線／青春殺人者：美國校園槍擊案的永劫輪迴

國際火線／有槍，有前途 槍火與美國夢

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

國際火線／芬蘭、瑞典抗俄豪賭，將引爆「核子冬天」？

華經(2468) 公告本公司因董事任期屆滿改選

國際火線／苦澀的成長：普丁大帝的童年往事

俄證實：拜登之子杭特參與烏克蘭生物實驗計畫

國際火線／冷戰諜魂：普丁大帝的崛起

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

金正恩「神隱近20天」引各方猜測　可能準備核武試驗

國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

美股一開盤道瓊就「漲162點」　微軟、谷歌公布財報後領漲

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

美參院報告：聯準會缺乏適當準備防範「中國滲透情蒐」

猴痘疫情直撲亞洲！　專家曝「1關鍵問題」：確診數遲早會暴增

海地難民偷渡赴美「巴哈馬近海翻船」　至少17人喪命

分家產後被丟包養老院！老婦被兒趕出家門：養出醫師、工程師也沒用

日本88歲明仁上皇驚傳「右心衰竭」！宮內廳曝：出現胸水症狀

快訊／大里洗車場槍手10萬元交保　其餘11人調查中

金正恩「神隱近20天」引各方猜測　可能準備核武試驗

名記者曝「詹皇離開熱火原因」　萊利希望他降薪助球隊補強

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

天氣熱到受不了！營養師教吃「防暑飲食」，多吃蔬菜幫助利尿

國際火線／一個瘋狂一個癡呆，哪個美國總統更危險？

百萬名車挑戰「最速回廠」！剛保養完要迴轉…遭無照騎士撞爆車頭

偉詮電宣布收購陞達科技　最高收購51％、溢價14.2％

薔薔突被CUE上通告！「素顏濕髮」義氣衝攝影棚　小S感動送擁抱

為女兒慶生！六月「用盡全力找來她偶像」　幸福嘆：一切都值得

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

富少遭「直升機螺旋槳」絞碎慘死

日本實測「2瓶結冰水」配風扇　30分鐘瞬涼4°C

一尾活龍！70歲老夫妻公園「忘情吞吐」

紐約地鐵變「荒淫列車」巨臀妹磨蹭男下體

泰拳名將被打到腦死離世　對手自責引退

台男讓新加坡猴痘病例+1　近期赴加拿大返星

乘客受困「蒸籠客機」6hrs被逼到精神崩潰

即／菲律賓發生規模7.1強震　深度僅10公里

CIA警告中國幾年內攻台　柏林也知情

女富豪離奇亡　1通電話揭「凶手是丈夫」

菲律賓7.1強震猛搖　430年古鐘樓被毀「狂掉石塊」

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

更多熱門

相關新聞

中國狂嗆「裴洛西訪台」會反擊！楊永明：中美皆不敢有軍事大動作

中國狂嗆「裴洛西訪台」會反擊！楊永明：中美皆不敢有軍事大動作

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi）日前傳出將在8月訪問台灣，引發外界關注。中美兩方也迅速出面表態，拜登緩頰稱「軍方認為此時訪台不是好主意」，而中國則陸續放話，解放軍絕對不會坐視不管。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析裴洛西訪台的幾樣因素與後果，並直言若裴洛西真的訪台，7月底將舉行的拜習會等於沒意義。

川普稱曾下令軍隊部署國會　前防長：沒聽說

川普稱曾下令軍隊部署國會　前防長：沒聽說

裴洛西可能訪台　傳國安官員極力勸退

裴洛西可能訪台　傳國安官員極力勸退

CNN：裴洛西已邀請兩黨人士一同訪台

CNN：裴洛西已邀請兩黨人士一同訪台

白宮：拜習通話將談台海緊張局勢和俄烏戰爭

白宮：拜習通話將談台海緊張局勢和俄烏戰爭

關鍵字：

國際火線川普拜登2024美國總統大選，

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面