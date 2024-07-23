國際火線／邪惡兼平庸：總統拜登的「七宗罪」

▲美國總統拜登，拜拜。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

7月21日，美國總統拜登終於宣布退出今年11月舉行的美國總統大選。因為，他的名字Joe Biden，快要變成Joke Biden(鬧笑話的拜登)了。其實，為了美國人民和全人類著想，他早就該退， 他最大的問題，並不單只在他的健康和近乎痴呆狀態的行為和語言能力，而是在於他的腦袋「控固力」(像水泥做的)。

他少年得志：1972年即以30歲之齡當選德拉瓦州參議員；1997年進入參院外交委員會，並且兩度擔任主席。正是因為他在這個委員會內打滾許久，讓當年角逐總統大位的歐巴馬為彌補自己在外交事務上的了解不足，選了已經老大不小的拜登當副手，種下今天悲劇的禍根。

▲美國副總統賀錦麗臨危受命接班。（圖／達志影像／美聯社）

今年已經81歲的拜登，成長與茁壯時代形塑而成的是冷戰思維，腦子裡全是「抗蘇」、「打共匪」的想法。更糟的是，他當上總統後還是只會搞這一套，而是還認為自己很行，做得好棒棒！結果是害慘了全天下人。自他上任至今三年多犯下的的罪行一椿椿，屈指難數，舉其大者，至少有以下數椿。

一，阿富汗撤軍演變成大災難。

2021年8月底，美軍突然沒頭沒腦的全軍撤出阿富汗，結果是人馬雜沓，一團混亂，造成不少軍民死傷，從電視播出來的畫面慘不忍睹，讓人馬上聯想到1975年美國從越南西貢撤退時的醜態百出。此一事件成了拜登民意支持度從高點瞬間墜跌的重要轉捩點，更戳破了拜登對外交事務是如何嫻熟的神話。川普的一名發言人Steven Cheung 曾砲轟說：「需要為撤軍阿富汗這場災難負責的只有一個人，那就是拜登。」這句話比真金更真！

二，挑起俄、烏戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基希望讓烏加入北約，已非一朝一夕。但是德國總理梅克爾勸退了他，川普更是懶得理他。直到拜登上台後，卻暗中鼓勵(至少是暗示或默許)他申請加入，目是讓俄、烏狠狠的打上一架，好削弱俄羅斯的力量(典型的冷戰思維)。結果讓俄、烏在戰場上增添了無數冤魂，大批烏克蘭難民被迫流亡國外。而拜登還嫌人家死的人不夠多，仍不斷加碼輸送武器給烏克蘭！

▲ 烏克蘭總統澤倫斯基 。（圖／路透）

三，讓美國自肥造成全球通膨。

拜登以俄國入侵烏克蘭的罪名發動所有盟國一起制裁俄羅斯、禁止其石油、天然氣出口，直接推高了全球通膨，至今仍未完全消退，另一方面，美國又大賣自己的能源和武器給歐洲及其他國家，大發戰爭財，自私、雙標無下限。

四，存心惡毒要移走台灣的「護國神山」。

拜登卯起來延續川普的抗中路線(因為在國內有選票，在台灣可以用武器換鈔票)，他以「防堵中國擴張」之名大搞亞太戰略同盟(例如AUKUS)，本來無可厚非。但是不該做得那麼狠絕，大幅挖走台灣的晶片，甚至幾乎到了把人家整座「護國神山」移走的地步！台灣人，你為什麼不生氣？

五，放任納坦雅胡恣意殺戮巴勒斯坦人。

由於拜登的縱容，以色列已經變成了「失控國度」。如果說「老納」是在加薩犯下種族滅絕罪行的主犯，那麼拜登至少也是共犯(因為他還不斷提供殺人武器給以色列）。

▲川普與賀錦麗較勁，鹿死誰手？（圖／路透）

六，無力處理國內重大問題。

拜登在處理非法移民、壓制反以色列示威等方面進退失據，讓美國社會內部更為撕裂。通膨壓力也並未完全解決。美國目前的經濟榮景是在高科技業、金融業、軍火業，讓有錢的人更有錢，窮人還是苦哈哈！

七，剛愎自用且自私，不願培養接班人。

拜登上次參選時已經是七老八十的人了，考慮到因自身健康可能引發的各種突發狀況，在挑選搭檔時，無論是為國家還是為民主黨，他都應該挑一位有實力、至少是有潛力的副手。但是他太自負了，漠視所有可能發生的接班危機，最後挑了一個「大笑姑婆」 賀錦麗。最後就是引爆了民主黨這次的「換登」大戲。

賀錦麗能否在今年11月的選舉中為民主黨力挽狂瀾，那就要看這位「大笑姑婆」在接下來一百多天裡的表現如何了。