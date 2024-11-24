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川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

▲億萬富豪馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克成為川普密友。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

「華爾街日報」今天援引1名消息人士說法報導，中國「字節跳動」旗下熱門短影音平台TikTok執行長周受資已就美國相關業務問題，向力挺總統當選人川普的富豪馬斯克（Elon Musk）徵詢意見。

路透社報導，周受資已主動徵詢社群媒體平台X老闆、將在新政府領導「政府效率部」（Department of Government Efficiency，DOGE）的馬斯克（Elon Musk），以了解他對即將上任的新政府和潛在技術政策等問題的看法。

根據華爾街日報，馬斯克與周受資尚未討論讓TikTok在美國繼續營運的具體措施。周受資已向字節跳動高層通報討論狀況，該公司高層則對於TikTok未來的發展抱持謹慎樂觀態度。

報導指，早在本月初的美國大選之前，字節跳動高層就已「兩面押注」，並曾分別會見與川普及民主黨競爭對手賀錦麗關係密切的人士。

2020年，川普在白宮的首個任期內簽署了1項禁止TikTok的行政命令，但他在今年總統競選期間立場大轉彎，矢言將保護TikTok，並在6月創辦TikTok帳號後發布的首支影片中宣稱要「拯救TikTok」。

根據美國兩黨今年4月通過的法律，TikTok面臨最後通牒，必須在明年1月前將美國業務出售給非中國買家，否則將在美國遭到禁用。這個日期貼近川普即將展開的第2任期。

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