富岡警貼近農民需求　到釋迦產銷班宣導交通與護果

▲富岡派出所員警於釋迦產銷班進行交通安全、反詐騙及護果宣導，強化農民安全防護意識。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為貼近農民生活並回應在地實際需求，台東警察分局富岡派出所日前前往轄區釋迦產銷班，把握農友集會時機，進行交通安全、反詐騙及釋迦護果等宣導，與農民面對面交流，強化安全防護意識。

宣導過程中，警方針對農民日常常見的交通情形加以提醒，透過實際案例說明駕車應遵守交通號誌與行車安全規範，並呼籲夜間外出務必開啟車燈、配戴反光裝備，以提升辨識度，避免因視線不佳而發生交通事故，確保自身及其他用路人安全。

在反詐騙宣導方面，員警以近期常見詐騙手法向農民說明，指出詐騙集團常假借投資機會、假買家身分或透過通訊軟體聯繫，誘使民眾匯款或提供帳戶資料，提醒農友務必提高警覺，遇有可疑情形應多方查證，避免落入詐騙陷阱。

此外，警方也特別針對釋迦產季進行「護果」宣導，提醒農民加強果園巡視，留意可疑人車動態，必要時可設置照明或監視設備，並呼籲一旦發現異狀應立即通報警方，共同防範農產失竊情事。

台東警察分局表示，透過走入產銷班與農民近距離互動，不僅能即時傳達交通安全、防詐及治安觀念，也有助於掌握在地實際需求。未來將持續深入社區與農業場域，結合在地特色推動各項宣導工作，與民眾攜手守護生活與產業安全。