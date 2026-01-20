　
生活

快訊／劇烈磁暴今起影響36小時　氣象署示警：恐影響通訊電力

▲▼因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級。（圖／氣象署提供）

▲因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天上午發布太空天氣警示訊息，因地球磁場擾動指數遽增，預期短暫達到劇烈（G5）等級，並持續36小時，期間線路電流恐異常增高、高頻無線電無法使用、衛星定位誤差增加，及部分電力輸送網中斷。

氣象署表示，受到太陽表面活躍區（AR4341）1月19日發生X1.9級長延時太陽閃焰，並伴隨著顯著的日冕物質拋射事件（CME），於1月20日凌晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約36小時，最大規模可能短暫達到劇烈磁暴等級（Kp=9, G5）。

氣象署指出，影響期間線路電流可能異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區（地磁緯度40度）能見到極光活動。

在電力系統方面，氣象署表示，大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。另外，在太空飛行器操作可能表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。
 

01/18 全台詐欺最新數據

關鍵字：

磁暴地磁擾動

