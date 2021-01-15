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國際火線／恐懼吞噬心靈：史上最熱銷的「川普芒果乾」

▲▼川普沉默4天後，前往德州邊境視察微牆，首度對外發聲。（圖／路透）

傑出的「國家分裂者」:美國總統川普。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

2016年中，當川普贏得共和黨總統候選人資格後，我的主管曾經問我：「川普會不會當選？」當時我不假思索的回答說：「不會！」到了年底，距離大選投票日只剩幾天時，主管又問了我一次：「川普會不會當選？」我遲疑了好幾秒，最後還是肯定的回答：「不會！」

我之所以敢這麼說，原因是我相信美國的選民比較「有水準」，喜歡歸喜歡，美國這個民主大國應該還不至選出這麼狂的人來當國家領導人。當然最後證明我錯了。儘管希拉蕊的普選票比川普多、FBI局長科米在投票前幾天宣布重啟對「電郵門」一案的調查、後來更爆出俄羅斯干預美國大選、暗助川普，但終歸是我低估了美國許多白人選民的憤怒以及「害怕被遺忘感」。

美國公共電視旗下的紀錄片節目《前線》(Frontline)曾推出上下兩集的紀錄片《美國大分裂：從歐巴馬到川普》。當中指出，美國近年崛起的民粹主義源自「茶黨」。當歐巴馬政府在金融海嘯後未能順天應民、嚴懲華爾街的巨貪巨惡後，被遺忘的中下階層白人選民憤而向右傾斜。在極右派社群媒體的吹捧和煽風點火下，他們找到了一位救世主：川普。

毫無疑問，川普昰21世紀迄今最傑出的洗腦專家、斑衣吹笛人、弄蛇高手(Snake Charmer)。但他所販售的，其實並不新鮮。台灣人都很熟悉：「芒果乾」(亡國感)。

在往昔堪比是「流奶與蜜」之地的美國，這個問題並不嚴重。但自從全球化後，日本、中國大陸等巨大經濟體相繼崛起，東南亞國家的廉價勞方和低生產成本，給美國的低學歷低技術勞工帶來極大的衝擊。一再出現的關廠、生產線撤走更加深他們的恐懼。

如果桑德斯主張向富人徵稅的「大政府」政策可以實施的話，應該可以在若干程度上緩解這些人的焦慮。無奈美國人從小被洗腦，視「社會主義」如洪水猛獸。而支持共和黨的，又普遍信仰「自由競爭，贏者全拿」的生存法則，因此，害怕桑德斯，反而加深了共和黨支持者的內部凝聚力。然而催化他們的恐懼和爆發力的，卻是宣稱會「讓美國再度偉大」的川普。

川普販賣的「芒果乾」分兩種口味。一種是「害怕失去工作」和經濟地位。另一種是「害怕失去國家」和光榮感。前者普遍是中下階層、高中及以下學歷的白人。後者則多半屬於經濟環境還不錯、卻對美國實力走下坡產生強烈失落感的「白人至上主義者」。 川普很貼心的為他們找到了兩個很棒的「打擊魔鬼」對象：中國及移民(包括合法和非法的)。

川普說，移民會搶走他們的工作；墨西哥移民更是性侵犯、毒販。而中國非但搶走他們的生產線、害他們失業，更會摧毀「正在再度偉大」的美國夢。唯有他，能夠把這一切挽狂瀾於既倒。憑著嫻熟的實境秀表演和直白、粗鄙、煽動卻深獲支持者歡心的語言，川普成功變身「美國救世主」，入主白宮。

成為白宮主人後，他說到做到、劍及履及，支持者更加愛死了這位言出必行的總統。儘管，他這四年的施政引發了另一方選民的強烈反彈，但川普根本不在乎。一般新任總統當選後，或多或少總會試圖弭平支持／反對兩派選民之間的裂痕。川普卻不打算這樣做。他的政治策略是：愈分裂，對我愈有利。因為如此一來會更加激化支持者的危機感(亡國+亡天下)。相對的，他們的死忠支持度也就愈高。只要支持者的人數夠多，自己勝選連任的機會就愈穩。

川普是對的，在他的魔棒指揮下，愈接近2020年底的總統大選，川粉的激情和恐懼感就愈高。終於，在2021年1月6日這一天，數以千計的支持者衝進國會山莊，要替川普奪回他被竊走的總統寶座。這是美國選舉史上最激情、最瘋狂的一頁。 這一刻，歷史也認證了，「川普芒果乾」真的是美國史上最熱銷、最神奇的產品。　

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