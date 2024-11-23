川普提名外科醫任FDA局長！　反拜登政府防疫政策「倡自然免疫」

▲ 川普提名馬卡里擔任FDA局長。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統當選人川普內閣人選陸續出爐，22日宣布將提名約翰霍普金斯大學外科醫師馬卡里（）擔任食品藥物管理局（FDA）局長，過去因反對拜登政府新冠疫情封鎖措施，深受共和黨喜愛；至於疾病管制與預防中心（CDC）主任，川普選擇前佛州眾議員韋爾登（Dave Weldon），期許他恢復該機構透明度。

ABC報導，川普聲明宣布提名馬卡里擔任FDA局長，「他將在小羅勃甘迺迪（衛生部長提名人）的領導下，針對毒害我國食品供應的有害化學品，以及為我國年輕人提供藥品與生物製品進行適當評估，使我們最終能夠解決兒童慢性疾病流行問題」。

馬卡里是一名資深移植外科醫師，疫情期間因頻頻挑戰同行防疫觀點聞名，但也經常被同行批評參考數據或背景有誤。他常上《福斯新聞》節目及撰寫評論，質疑疫情封鎖與兒童佩戴口罩必要性。

他支持疫苗但反對強制接種，且懷疑疫苗追加劑效果，與CDC建議相左；他認為政府低估「自然免疫」人數，2021年年初預測美國至4月將達到群體免疫，大幅降低染疫風險，不過這種假設並未成真。

大流行過後他將注意力轉回抨擊醫療保健系統，批評醫療費用過高及過度檢查，也開始強調食品供應鏈問題，包括農藥與加工食品的危害，這點與小羅勃甘迺迪不謀而合。他近期還呼籲禁止學生在校園內使用手機，且支持甘迺迪對於兒童使用抗焦慮及抗肥胖藥物的質疑。

若參議院通過提名，馬卡里將監督FDA達70億美元預算，並向衛生部長報告。該機構監管價值3.6兆美元的食品、菸草及醫療產品，包括市面上約2萬種處方藥物。

▲ 曾任佛州眾議員的韋爾登獲川普提名為CDC主任。（圖／達志影像／newscom）

另據《福斯新聞》，川普提名韋爾登擔任CDC主任，「除了從醫40年與退伍軍人身分，他在財政和社會問題上一直是位受人景仰的保守派領袖」。

現年71歲的韋爾登曾於1995至2009年間擔任佛州眾議員，2008年未競選連任。他曾在眾院撥款委員會負責衛生及公共服務部（HHS）、CDC政策和預算，在眾院監管及政府改革委員會聽證會上也扮演領袖角色，解決HHS及CDC內部問題，成功與CDC合作，推動禁止人類胚胎幹細胞專利立法。

川普指出，「CDC和聯邦衛生當局涉入審查、操縱數據和假訊息，美國人已對他們失去信任」，期許韋爾登在「讓美國再次健康」計畫中發揮關鍵作用，努力糾正「過去的錯誤」 。

聲明提到，韋爾登身為2個孩子的父親與結婚45年的丈夫，了解美國家庭價值觀，將健康視為最重要因素之一，「他將優先考量CDC透明度、能力與高標準」，恢復CDC真正目的，努力結束慢性病流行。