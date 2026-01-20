　
皮蛇疫苗搶翻！彰化首推自費省萬元　長者寒夜排隊擠爆衛生所

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊，等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府為守護長者健康，今年自購2萬劑帶狀皰疹疫苗，推出一般長者只需自付6000元，即可完成兩劑接種，足足比市價1萬7000省下上萬元，這項超級福利今（20）日正式預約，彰化市南西北區衛生所外，凌晨就出現排隊人龍，180個名額瞬間秒殺，場面比搶演唱會門票還火爆，也讓許多頂著寒風卻撲空的長者頗為抱怨。

「太誇張了，怎麼不先講有多少名額？」今天一早，彰化市多區衛生所外大排長龍，有長者為了能打到疫苗，凌晨12點多就在寒風中等待。無奈各所名額有限，許多早早排隊的民眾抱怨訊息不透明。有民眾直言，衛生所並未事先公告當日可預約人數，導致大家白跑一趟，只能等下週第二期再來拚手速，痛批「非常不便民」。

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲帶狀性皰疹疫苗預約首日，衛生所忙翻。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對民眾抱怨，彰化縣衛生局醫師主任李旻樺說明，縣府已透過新聞稿及各地衛生所臉書公告相關訊息。本次接種計畫在全縣26鄉鎮、27間衛生所同步啟動，但因預算及疫苗數量有限，各所名額是依轄區長者人口比例分配。以彰化市為例，雖分配到最多的180個名額，但轄區人口也多，因此依然非常搶手。

李旻樺指出，本週預約成功者若未在期限內完成繳費，其名額將會釋出併入下週的可預約數中。因此，下週（第二期）衛生所仍會維持約180個左右的接種名額，建議民眾持續關注衛生局官方公告。

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣政府表示，帶狀皰疹疫苗若全自費，兩劑市場價格約17,000元左右。縣府此次編列預算，提供1萬名額（共2萬劑），讓設籍彰化縣一年以上、65歲（原住民55歲）以上長者接種。其中，低收入戶及中低收入戶長者完全免費；一般長者則僅需自付6,000元，其餘由縣府買單，等於用約35折的價格就能獲得完整保護。

衛生局說明，本次接種計畫為有序進行，將分五期辦理，衛生局特別提醒，一般長者完成預約後，需在7天內繳交6,000元自付額。務必在收到「繳費成功」簡訊通知，或預約登記滿14天後，再前往「原預約衛生所」施打，以免白跑一趟。近期天氣寒冷，也請長者及家屬注意保暖。

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化縣推帶狀性皰疹疫苗補助長者，自費6000元預約登記。（圖／衛生局提供）

▲彰化長輩頂著寒風漏夜排隊等預約施打帶狀性皰疹疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

相關新聞

彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

彰化縣溪州鄉濁水溪畔今（25）日中午發生雜草火警，由於地處偏遠、水源取得不易，消防局不敢大意，一口氣出動多個分隊前往灌救。事實上，這已是近期濁水溪沿岸一連串火警中的最新一例，據統計，近一週來，轄內濁水溪沿岸與沙洲地帶，已發生多達十起雜草火警，讓消防人員疲於奔命，剛撲滅一處，又得立刻趕往下一處火場。

彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

彰化花壇1/23深夜「送肉粽」　出海口不明確惹議

書法大師揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送

書法大師揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送

鹿港女警「住進」所長寢室　分局曝情侶真相

鹿港女警「住進」所長寢室　分局曝情侶真相

紅牌重機男闖彰山宮　偷走3萬香油錢　

紅牌重機男闖彰山宮　偷走3萬香油錢　

