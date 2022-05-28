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國際火線／偉大的美國魂：拜登「滅俄挫中」會美夢成真？

▲▼拜登26日晚間在波蘭華沙針對烏克蘭危機發表演說。（圖／路透）

拜登延續冷戰的思維，毀蘇滅俄之心不死。（圖／路透）

記者朱錦華／特稿

歷史總是充滿詭譎的反諷，例如關於烏克蘭戰爭的爆發。

2020年美國總統大選時，計多選民因為害怕共和黨的川普會連任，全力拱民主黨的拜登入主白宮，原因是他們認為川普太好鬥、太危險；拜登比較不會冒進，執政相對上比較安全。再者，民主黨傳統上走的是「大社會」政策，比較注重內政和民生問題。結果，白宮真的換了主人。

但拜登迄今的表現卻並非像他們當初所預期的拜登。原因是他們忽略了一點：拜登的出身。之前有很一段時間他是美國參議院外交委員會的成員，更兩度擔任主席（2001年時曾以該身分訪問台灣，獲總統陳水扁接見）。他自認是搞外交的高手。面對中國的崛起，前總統歐巴馬在執政後後期祭出了「重返太平洋」的旗號（這不無可能是出於時任副副總統拜登的主意）。川普上台後，「抗中以成就美國的再再度偉大」更成了美國外交政策的主旋律。

到了拜登入主白宮，大家原以為他會放緩跟中國的緊張關係。然而他非但沒有，反而加大力度，拉攏澳洲、印度、甚至北約進一步圍堵中國。為什麼？我想，年近八旬的拜登是希望在歷史上留下赫赫名聲，成為帶領美國戰勝外侮的「美國隊長」！他看到了「抗中可以救美」的美好時機」。

▲▼俄烏戰爭後，中國若選擇以武力犯台，力道恐怕會更猛、更致命。（圖／達志影像／美聯社）

俄烏戰爭爆叔發，美國可以從道德制高點壓制中國。（圖／達志影像／美聯社）

二戰之後，美國總統為了連任，搞好內政只是「基本款」。若要留下崇高的歷史定位，非要有傑出的外交成就不可。以兩位民主黨前總統為例：詹森費盡九牛二虎之力通過了造福萬民的「民權法案」，卻因為處理不好越戰問題，逼迫他放棄競選連任，在歷史上的名聲也不太好。卡特更是因為內政、外交雙輸，被譏為一無是處的總統。

相對的，共和黨的雷根儘管缷任後留下嚴重的政府赤字，卻因為打贏了冷戰，在歷史上留下不朽名聲，就連因「水門案」醜聞被迫辭職的尼克森，他在外交上的重大突破（退出越戰、聯中抗蘇），也普遍獲得史家肯定。長期搞外交的拜登，顯然會產生「有為者亦如是」的念頭。

拜登執政第一年時因為忙著處理新冠疫情，表現還不算太壞。待疫情稍稍趨緩後，他就急著在外交上出手了。他使出的第一招，是從阿富汗撤軍，以便騰出手來對付中國。未料因為撤軍計畫欠周詳，讓他栽了一個大跟斗！但是拜登不屈不撓，在籌組「抗中大聯盟」的同時，終於讓他在「滅俄」方面等到了契機。

大家都和道，烏克蘭近年來一直想加入北約，卻屢屢受阻，非但德、法不支持他，最重要的是：美國自川普上台後，別說「滅俄」、連抗俄他都懶得理，尤其是當澤倫斯基當上烏克蘭統統之後。可能是同行相輕的闗係，川普對同樣是從娛樂業出身的澤倫斯基相當瞧不起（看當年澤倫斯基訪美時受到的冷淡對待即可窺一二）。再者，川普「通俄」、友俄是大家知道的。不管是因為他崇拜普丁、還是因為他真的有把柄握在普丁手裡，總之，要川普支持澤倫斯基加入北約，門都沒有！

更何況，愛「退群」的川普本來就對北約興趣缺缺」（曾在川普政府擔任國家安全顧問的波頓公開透露，川普曾跟幕僚討論過要退出出北約）。他只想抗中。抗俄，就免了吧！所以很多人都認為，如果兩年前是川普贏得連任，今天的俄烏戰爭根本不會發生！

▲▼普丁,澤倫斯基。（組圖／路透）

普丁對決澤倫斯基，誰會是最後贏家?（組圖／路透）

但上帝真的很愛拜登，也愛澤倫斯基。川普連任失敗，給了這一老一少大展鴻圖偉業的機會。拜登延續冷戰的思維，毀蘇滅俄之心不死，努力推動北約繼續東擴。難得的是，有澤倫斯基這個不怕死的勇者願意「為王前驅」，兩人一拍即合，終於引爆按捺不住的普丁入侵烏克蘭。烏克蘭人民的悲劇，成就了拜、澤兩人的喜劇。

拜登可謂老謀深算，俄烏戰爭不但可以大大削弱俄羅斯的國力，更可以從道德制高點壓制中國，一旦發現中國暗助俄國，即可鼓動盟友群起而攻之。一兼二顧，真是好棒棒的計謀。

稍為讓人感到遺憾的是，就在拜登忙於他的大外交布局之際，美國國內卻很不給力。連續爆出「通膨之亂」、「配方奶粉之亂」、以及「校園濫殺之亂」，讓拜登的支持率跌破40%。

兩年後，拜登很可能連任失敗。但是沒闗係，如果拜登「滅俄挫中」的大戰略未來真的成功，讓美國繼續保住世界第一的霸權地位，我想，美國史家還是會肯定他的。而美國人民，說不定也會因此感念他。拜登儘管只做一任，也可以無悔、無憾了。

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