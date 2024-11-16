準國防部長「也涉性侵」！川普內閣爭議連環爆　表態力挺

▲川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。（圖／翻攝自IG）

記者吳美依／綜合報導

川普的新內閣名單爭議不斷，繼準司法部長蓋茲（Matt Gaetz）被指控與未成年少女性交易、吸毒並且不當收受禮物之後，國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）也被爆料，曾因涉入性侵案被調查。不過，川普過渡團隊已經發布聲明表示「川普支持赫格塞斯」。

《華盛頓郵報》引述知情人士說法報導，川普在選擇赫格塞斯作為國防部長之前，沒有被告知性行為不端的指控有多嚴重，因為沒有私人公司對其進行背景審查。川普團隊收到性侵案投訴十分驚訝，也擔心赫格塞斯被爆料更多負面消息，甚至正在衡量是否真的任命他，「人們對此感到很沮喪。他沒有經過適當的審查。」

加州蒙特雷（Monterey）警方證實，赫格塞斯曾經被指控性侵一名女子，但經過調查之後，沒有提出刑事指控。本案發生於2017年10月7日午夜至次日上午7時之間，地點在蒙特雷凱悅飯店及SPA中心（Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa），加州共和黨婦女聯合會的一場會議之後。

▲赫格塞斯是一名曾獲勳章的退役軍人，近年以媒體人的身分聞名。（圖／達志影像／美聯社）

警方僅提到，報案人10月12日通報時，右大腿有瘀傷，全案沒有涉及武器或金錢。向川普團隊投訴的人自稱受害者的朋友，而受害者本人已經與赫格塞斯簽署保密協議。

不過，赫格塞斯的律師帕拉托雷（Tim Parlatore）15日回應，這項性侵指控「受到全面調查之後，被發現並不屬實」，警方沒有發現任何不當行為的證據。

川普團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）也表示，「總統川普正在提名高素質並極度適任的候選人，為他的政府服務。赫格塞斯先生強烈否認任何及所有指控，而且沒有被起訴。我們期待他被認證為美國國防部長，如此一來他就能夠在第一天上工，讓美國再次偉大又安全。」

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