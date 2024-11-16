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華爾街日報：伊朗10月向拜登政府保證　「不會殺川普」

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲川普預計明年1月20日重返白宮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》引述多名美國官員說法報導，伊朗10月14日向拜登政府提供書面保證，表示「不會企圖殺害川普」，回應美方9月向伊朗私下發出的書面警告。在這名前總統準備重返白宮之際，這次秘密交流旨在緩和華府與德黑蘭之間的緊張關係。

美國官員認為，這次秘密交流反映了拜登政府發布的公開訊息，也就是針對川普的威脅，將成為最高級國安問題，任何試圖奪取川普性命的企圖，也都將被視為戰爭行為。

事實上，伊朗長期誓言報復川普，因為他下令在2020年1月出動無人機，擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），該組織負責進行德黑蘭在海外的秘密軍事行動。

▲▼蘇萊曼尼過世時，伊朗全國哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘇萊曼尼過世時，伊朗與多個阿拉伯國家紛紛哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

美國官員們透露，除了川普之外，伊朗也試圖傷害其他涉入蘇萊曼尼行動，或者主張對伊朗採取最高壓政策的川普政府官員。

美國司法部指出，伊朗一直試圖殺害川普，上周指控德黑蘭特務計畫在大選前暗殺前總統。今年8月，聯邦檢察官起訴一名企圖暗殺川普的巴基斯坦男子，促使官員在競選期間強化前總統的維安。

不過，伊朗近日反駁了相關說法，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）宣稱，這些指控都是「三流喜劇」。

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