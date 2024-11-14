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川普挑內閣「只看忠誠度」　分析：美國出現根本性轉變

▲▼川普將提名佛州共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長。（圖／記者張靖榕攝）

▲川普提名佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，讓許多盟友震驚不已。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普的內閣名單出爐，分析人士指出，他更傾向把「個人忠誠度」視為擔任政府要職的核心要求，即使資歷不足也可能雀屏中選。這意味著美國政府的運作方式，以及美國未來4年在世界上扮演的角色，將出現根本性轉變。

《路透社》報導，川普任命資歷不足，但「忠誠始終如一」，而且不太可能反對爭議命令的人選，不僅讓一些盟友感到震驚，也清楚表明他是認真想要「重塑」、甚至「考驗」美國的體制。

舉例而言，激進的42歲佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，但這位前律師從未在司法部工作，沒有擔任過檢察官，甚至曾經因為性販運指控，遭到司法部調查。

至少6名與川普親近的金主、顧問及募款人都私下表達震驚。消息人士指出，競選期間，川普誓言追捕政敵，包括現任統拜登，而「蓋茨將完全按照川普所說的去做，我想這就是為什麼他被選中。」

▼《福斯新聞》主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）也將出任國防部長。（圖／翻攝自IG）

▲▼川普提名《福斯新聞》主持人海格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。（圖／翻攝自IG）

此外，《福斯新聞》主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）被提名擔任國防部長。儘管他是一名曾獲勳章的退役軍人，近年以媒體人的身分聞名，卻反對女性擔任戰鬥角色，質疑參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Brown）因為非裔身分爬到現在的位置，在川普的上一個任期，還曾遊說總統赦免被控犯下戰爭罪的軍人，如今卻要監督世上最大規模的戰鬥部隊及300萬人。

前夏威夷州眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）將出任國家情報總監，也是美國最高情報官員，監督18個間諜情報機構。她曾經是民主黨人，如今卻成為川普的堅定支持者，曾在歐巴馬時期公開反對軍事干預敘利亞內戰，暗示俄國總統普丁有正當理由入侵烏克蘭。儘管2004至2005年曾以夏威夷州國民警衛隊少校的身分派駐伊拉克，現在也是美國陸軍預備役中校，卻幾乎沒有情報工作的直接經驗。

▼加巴德曾經是民主黨人，如今成為川普的堅定支持者。（圖／路透）

▲▼夏威夷州民主黨籍聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）將參與2020美國總統選舉。（圖／路透）

相較之下，對中態度鷹派的53歲佛州參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任國務卿，成為更傳統的選擇。那些擔憂川普退出全球盟友網絡的華府夥伴，也可能鬆了一口氣。盧比歐一向公開反中，大力批評古巴共產黨政府，同時非常支持以色列，過去提倡對美國的地緣政治敵人，採取更果斷外交政策，但也被質疑是否真的會挺身對抗川普。

儘管如此，川普與其提名人選，仍將面臨一個潛在門檻，那就是參議院。儘管共和黨已經控制參議院，大多數參議員也將支持這份內閣名單，但黨內少數的溫和派人士，仍可能停下腳步，檢視川普對於自己，以及他的願景有多忠誠。

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