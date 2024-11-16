川普回鍋　陸大使溫情喊話：像保護母親河般維護中美關係

▲大陸駐美國大使謝鋒。（圖／翻攝自中國駐美國大使館官網）

記者陳冠宇／綜合報導

川普將重回白宮，為中美關係注入變數。大陸駐美國大使謝鋒15日向「長江—密西西比河流域對話會」發表書面致辭時溫情喊話稱，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，應該像保護母親河一樣維護中美關係。

據「中國駐美國大使館」微信公眾號，謝鋒於會上表示，長江和密西西比河分別是中美兩國最長的河流，見證了兩國經濟發展和社會進步，哺育滋養了一代代兩國沿岸兒女。「保護母親河是我們義不容辭的責任，共謀新發展是我們孜孜以求的目標。」

謝鋒說，今天，長江和密西西比河流域城市代表匯聚一堂，交流經驗、探討合作、共同倡導綠色發展、增進人民福祉、架起友誼橋梁，是一次務實有效且意義深遠的中美地方合作。

謝鋒強調，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。「我們應該像保護母親河一樣維護中美關係。」他說，大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中方看待和發展中美關係的根本遵循，也應該是中美雙方共同努力的方向。

謝鋒指出，中美關係再出發，需要匯聚更多地方合作與民間友好的力量源泉。期盼更多有識之士加入到這項偉大事業中來，讓中美地方合作和民間友好像長江和密西西比河一樣奔騰不息。