噁到不能看！蓋茲涉與未成年性交易　美眾議院長建議：別公開報告

▲美國前佛州眾議員蓋茨被川普提名為司法部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統當選人川普提名共和黨籍極右翼前聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出任司法部長。不過，蓋茲先前涉及多項爭議，包括被指控與未成年少女性交易、吸食毒品，且不當收受禮物等。對此，美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）就表示，他認為眾議院道德委員會不應該公開關於蓋茲的指控報告。

根據美媒《CNN》、《紐約郵報》，自從川普13日宣布提名蓋茲擔任司法部長後，蓋茲在幾個小時內辭去眾議員職務，實際上結束了眾議院道德委員會所主導的調查。對此，強生14日前往佛州棕櫚灘海湖莊園與川普見面，便於15日呼籲道德委員會應該扣留關於蓋茲不當行為的調查報告，並表示他計畫與委員會主席蓋斯特（Michael Guest）交談。

強生15日向記者表示，「我將強烈要求道德委員會不要發布這份報告，因為這不是我們在眾議院做事的方式，我認為這將開啟一個糟糕的先例」。對於蓋茲辭去眾議員，強生則認為，「對於不再是國會議員的人，我們不會調查和發布不屬於該機構的人的報告。道德委員會的管轄範圍是『現任』國會議員，這是一條重要的規範」。

對於蓋茲獲得川普任命為司法部長、即將成為美國最高執法官員，參議院民主黨與共和黨人都表示，有興趣透過道德委員會調查期間所蒐集到的證據，針對蓋茲進行人事審查，而關於蓋茲的調查已經持續進行3年多。

對此，參議院司法委員會主席、伊利諾州資深民主黨籍聯邦參議員德賓（Dick Durbin）14日要求道德委員會對外公開他們的報告內容，「從蓋茲先生辭去眾議院職務的順序和時間，引發了對於報告內容的嚴重質疑。眾議院共和黨人，不應允許向美國人民隱瞞兩黨的寶貴調查成果。」

據悉，美國司法部曾經於3年前針對蓋茲涉及的性販運指控進行調查，但卻提早結束了調查。

美媒《ABC News》指出，調查中所涉及的其中一名證人去年夏季被傳喚出席眾議院道德委員會，她指控在自己還是17歲高中生時，被迫與蓋茲發生了性關係。其他目擊者此前則向道德委員會作證，稱他們受雇參加蓋茲與他的朋友格林伯格（Joel Greenberg，前佛州塞米諾爾郡稅務專員）的聚會，聚會上發生性行為和吸毒事件。

格林伯格2021年5月承認指控，表示自己曾涉及對未成年人性交易，包括2016至2018年招募女性進行商業性行為，並支付7萬美元。

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