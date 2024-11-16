「27歲人妻」成史上最年輕白宮新聞秘書！　川普新人事曝光

▲萊維特成為史上最年輕的白宮新聞秘書。（圖／IG／KAROLINE LEAVITT，下同）



記者王佩翊／編譯

美國總統當選人川普（Donald Trump）宣布任命年僅27歲的競選團隊新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）作為新一屆的白宮新聞秘書，而她也將成為史上最年輕的白宮發言人。

根據《全國公共廣播電台》報導，川普宣布啟用競選團隊內的重要人物萊維特作為白宮發言人，未來她將替川普政府公開傳遞訊息。27歲的萊維特長期與川普共事，在川普首次當選總統時，擔任助理新聞秘書，後來成為川普競選團隊和過渡團隊的國家新聞秘書，逐漸成為川普陣營的重要代言人。

川普在聲明中大讚萊維特「聰明、堅韌，是一位極具說服力的溝通者」。川普強調，自己對萊維特未來在這個職位上的表現充滿信心，認為她能有效傳遞政府訊息給美國民眾。

27歲的萊維特將成為美國歷史上最年輕的白宮新聞秘書，自1969年尼克森政府執政以來，還從未有不到30歲的人出任該職位。萊維特的政治背景豐富，她曾擔任紐約共和黨眾議員伊莉斯·史蒂芬妮克（Elise Stefanik）的通訊總監，而史蒂芬妮克最近則被川普提名為美國駐聯合國大使。

值得注意的是，萊維特在川普競選期間懷孕，並在7月生產，而她隨後也繼續投入競選工作。身為新罕布夏州人的萊維特曾參選議員，雖然她贏得了共和黨初選，但最終未能擊敗民主黨現任議員。當時如果成功當選，她將成為首批進入國會的Z世代，也是該世代的首位女性議員。

作為川普競選團隊的發言人，萊維特積極為川普吸引年輕選民，並認為川普的政策與年輕人息息相關。她在9月接受《全國公共廣播電台》採訪時就曾提到，「總統傳遞的訊息讓年輕人產生共鳴。如果你想要實現美國夢，想要負擔得起房價，降低油價、食品價格和租金等生活成本，那麼投票時就只有一個選擇。」