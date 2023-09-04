中共帶頭反日失控　國安人士觀察：仇日過頭急修正

▲日本福島第一核電廠核廢水排放入海，周邊國家密切關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

日本在8月24日將福島核廢水排入海中，整個排放期預計30年，周邊國家密切關注。儘管有多個數據佐證日本已經將核廢水稀釋到對人體、環境影響「可忽略」，中國仍大動作反彈，全面暫停日本水產品進口外，還在內部操作仇日情緒：但國安人士觀察，情勢走向卻不如中共當局所預期，竟引發民怨反彈，對日關係也因為中國人的激進行為而有所傷害，「仇日仇過頭變成仇共」。

國安人士指出，福島核廢水排放後，中國網路上就出現大量假訊息，例如海邊就出現大量死魚，但其實是假的，時間不對、地點不對，「在中國的社群平台上要能大量散佈這類消息，沒有某種程度的默許是不可能的」。網易上還有日本污水排放7天，海魚馬上畸形，但實際上該圖是某種深海魚；同時該篇文章還有兩面手法，一邊詆毀日本、一邊宣布禁止進口來宣揚政府的有作為。

此外，2011年10月時任日本內閣府政務官的園田康博為展現安全性，喝下東京電力福島第一核電站低濃度污染水經淨化後的水。國安人士說，先不論前者這樣的行為是否真的安全，抑或是宣示性質，但在日本排放核廢水後，中國馬上出現「園田康博因癌症去世」的網絡傳言，而園田本人2日還特別接受日本共同社的電話採訪，闢謠死訊。

國安人士觀察，中國不斷地詆毀日本之下，反而在國內造成恐慌，甚至引發搶鹽潮等，情勢一發不可收拾後又出來滅火，「先跟老百姓講日本很壞，結果老百姓被嚇到，反過來卻造成自己的問題，從行為到結果上都有很多矛盾之處」。

該人士還說，有中國民眾因擔心輻射污染買了輻射檢測儀打算自保，沒想到一查之下發現自己家居然是輻射量警戒區，轉過頭懷疑中國政府，「你講日本核廢水怎樣又怎樣，我自己家你都沒弄好」。此外，還有年輕人在社群媒體上點出政府政策矛盾處，若禁日本漁產，那環太平洋的海鮮都該禁，因為海水洋流是流動的，若只禁日本海鮮，等於承認只有污染日本，那緊張什麼？

國安人士認為，種種矛盾甚至操作輿論風向導致玩火自焚，多少和內部民眾的生活與經濟壓力有關；此外，從這些文章也可以觀察出一些潛台詞，中國很多年輕人對政府是不滿的、有情緒的。

另一方面，中國發現輿論有脫離掌控狀況後，有意要淡化仇日情緒，因為反彈過頭了，這就是典型的「仇日仇過頭變成仇共」；而英國外相訪問中國，環球時報突然發一篇社論喊話大英博物館歸還中國文物，「他們在帶另外一個民族主義的風向」。國安人士說，仇日過頭、要轉移焦點改成仇英，這樣不斷試圖帶動輿論走向的行為，都會付出一些內部或外部的代價。

國安人士指出，在日本排放核廢水之後，中國民眾國內騷擾日本大使館、在日中國人去日本餐廳抗議，甚至連官方都還宣傳「抗議可打哪支電話」，明顯是蓄意的。其實這些行為都會傳到日本去，日前才有有個調查指出，日本對中國的反感度已經達到8、90%。

根據統計，東京都政府截至8月底接獲疑似從中國打來的騷擾電話就超過了3萬通，為此，東京都政府決定自9月1日起，若接獲講中文的電話，就切換成中文自動語音系統因應。

據報導，該自動語音系統的回應的內容是「你知道嗎？處理水的排放是根據國際標準及國際慣例，在做好完全的安全措施情況後實施」、「中國的核電廠當中，有的核電廠一年之間排放氚的數量是福島第一核電廠的約10倍」。根據報導，9月1日傍晚4時45分起的1小時30分之間，自動語音系統因應了198通電話。