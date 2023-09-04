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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國經濟挑戰多！難負擔機艦出巡天價　國安人士：增心戰、誇飾無人機

▲山東艦艦隊編組,055型延安艦（106）,052D桂林艦（164）,901型補給艦查干湖艦（905）, 殲-15艦載機。（圖／翻攝央視軍事）

▲山東艦艦隊編組。（圖／翻攝央視軍事）

記者陳家祥／台北報導

中共解放軍近來擾台頻率高、手段也不斷增加，機艦滋擾秀肌肉、心戰滲透兼施；但時間一長，即便是中國也難以長時間維持機艦出動巡航的強度，尤其出動機艦的損耗大，中國現正面臨內外政經挑戰，更是難以因應這樣的天價。國安人士觀察，中國正慢慢改變對台灣的威嚇策略以便節省成本，除了加重心戰宣傳比例外，也改用出勤成本較低的無人機進行滋擾。

國安人士指出，近期中國操作「金門逃兵」是很典型的假訊息手法，這個訊息釋出的時間點剛好是副總統賴清德出訪歸國、解放軍宣布軍演的時間點，「我們有軍演、你們有逃兵，這都是搭配好的」。

該人士強調，這樣的操作模式不能不慎防，硬工具（軍演）、軟工具（心戰）的結合，這些都是一整套的，不能單一視為假訊息來做應對，「因為台灣的阿兵哥害怕共軍打來，所以二膽又有逃兵，然後在PTT上發文散播」，已經是非常細緻化、一條龍的工作鏈，即便政府單位多次澄清，但仍透過這樣一次又一次的訊息傳遞，滲透到台灣老百姓的心中、擾亂民心。

該人士指出，這次逃兵的議題除了是典型假訊息操作外，也剛好跟演習放在一起，「操作樣態是從偷走的Dcard、PTT帳號開始丟出來，丟完就有人看到，瞬間從不同媒體上傳出來」，這代表「假訊息」在中國的軍事行為裡是很重要的項目，「在進行任何軍事動作時，同步進行認知操作，從多方面、多層次去進行戰爭」。

此外，中共也透過官媒曲解實際狀況，例如「美國航母看到中共軍演就落跑」、「山東艦來了、美航母又跑了」、「逼退尼米茲號航母」等，但實際上，中國解放軍艦的戰力對上美國航母的差距是「幼稚園對博士班」的程度，「中共不管，每一次都會在航母上做文章」。

國安人士也提到，從各國的公開資訊可以發現，長時間的機艦操作其實損耗很高，中國當然也不例外，「不只台海周邊，東海、南海也都有機艦的行動」，以中國目前經濟狀況、內外政經情勢都受到挑戰的國家，「要要維持這麼大規模的軍事威脅行動，對他來說蠻吃重的」，似乎有做調整，以相對較低成本的戰略作為擾台手段。

該人士說，中共近來也不斷進行宣傳戰，如特別強調副總統賴清德出訪回台後「演習還沒有結束」，要對台灣宣示「威脅」還是存在的：另外，也強調解放軍的無人機可以長時間做監測，把台灣移置東部要做戰力保存的所有軍備都看光了等等。

而解析近期中共的訊息戰，國安人士說，先是強調軍演未結束、威脅一直都在，接著國台辦又說這次台灣大選是「戰爭與和平」的選擇，目的很清楚就是要「介選」。另一方面，不斷宣傳無人機戰力、有能力繞台到東部地區，也間接代表解放軍的軍力損耗已到了難以負荷程度，不得不進行調整。

▲共機近來頻擾台。（圖／路透社）

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