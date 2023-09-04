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大陸 大陸焦點 特派現場

陸客赴日旅遊行情如「雲霄飛車」　核廢水事件後有旅行社退單率達5成

▲陸客團,日本,旅遊。（圖／CFP）

▲陸客團前往日本旅遊。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸8月啟動第二波團客出團地包含日本，一度使日本成為陸客在10月假期出遊詢問度第一的目的地，同時，赴日旅遊團的咨詢和訂單量持續上漲。不過，隨著大陸官方及民間輿論對日本排放核廢水的憂慮，北京一家旅行社的日韓線旅遊負責人胡偉透露，「排海事件發生後，赴日旅遊團的咨詢量大幅度減少，還出現了不少退單情況，退單率大概在50%。」

▲陸客團,日本,旅遊。（圖／CFP）

《時代周報》報導，8月24號日本核污水排海事件發生後，情況開始改變，不少遊客紛紛退單。針對這種情況，胡偉所在的公司提供了無損免費退訂政策。「因為與東南亞發生的安全問題導致遊客退單的情況類似，對於這種我們無法保證遊客百分之百安全的情況，我們都會做退款處理。」胡偉說。

也有大陸旅遊業內部人士強調，並沒有出現大規模退單的情況，「只能說在輿論的影響下暫時有降溫的傾向，但是未來長期的市場情況，還是要看遊客們用腳投票的結果。」

來自廣東的張子瑩表示，9月原本打算和朋友一起去日本旅遊，「機票和酒店都已經訂好了，想去打卡之前沒有去過的東京鐵塔、淺草、鐮倉、銀座等等，結果沒想到發生了核污水事件。」

張子瑩認為，「主要是擔心食品安全問題，雖然也看了很多客觀的分析，但還是不想拿自己的身體去賭，決定放棄這次出遊計劃。」

家住江蘇的小溪在社群媒體上強調，還是會去日本旅行，期待酒店和機票價格因此下降，趁機撿便宜，「畢竟行程早就訂好了，而且也不想錯過寶貴的假期。」

對於曾經的熱門旅遊目的地變成票房毒藥，胡偉認為，從長期情況來看，還是會有不少遊客選擇去日本旅行，「一方面因為地理距離相對較近，另一方面日本旅遊資源相對豐富，對於遊客有較大吸引力，想去的還是會去。」
 

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