美商務部長雷蒙多：中國經濟放緩無庸置疑

▲美國商務部長雷蒙多表示，更透明的市場能讓中國經濟表現較佳。（圖／路透）



文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國商務部長雷蒙多在今天播出的訪談中表示，中國經濟正在放緩，「這是無庸置疑的」，並表示中國房地產業面臨「真正重大挑戰」。

路透社報導，中國正努力解決經濟放緩的問題，全球巿場為之不安，而中國房地產開發商碧桂園不斷升高的債務危機更成為矚目焦點。

雷蒙多（Gina Raimondo）受訪時表示：「我認為（中國經濟）正在放緩，這是無庸置疑的。當然，他們的房地產業面臨真的、真的重大挑戰。」

雷蒙多表示，更透明而且更巿場導向可以讓中國經濟有較佳表現。

「隨著他們關起門來、法規執行上變得更專斷，經濟也面臨著相當的挑戰性。」

舉世兩大經濟體曾是對方最大貿易夥伴，但是華府現在對鄰國加拿大和墨西哥的貿易額更高，北京對東南亞也有相同情況。

近日訪問中國的雷蒙多曾經表示，美國企業強烈希望搞好美中關係，儘管中國已採取部分積極行動，她呼籲中方言行一致。

雷蒙多告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）：「中國正在讓情況更艱難…我向中國明確表示，美國企業正逐漸失去耐心，它們需要可以預測而且公平競爭的環境，那是它們應得的。希望中國注意這項訊息，讓我們的商業關係可以穩定增長。」

雷蒙多表示，美國公司面臨包括無法解釋的巨額罰款、針對企業進行突擊搜查、反間諜法修正等新挑戰。

她告訴有線電視新聞網（CNN）：「我在與中方對口的所有談話中都非常明確、直接而且堅定地表示。我直言不諱，完全沒有粉飾太平。」雷蒙多還表示，她向中國官員提出，自己的電子郵件於8月下旬出訪北京前夕遭到駭客入侵。

「他們表示，他們不知道此事，還說那並非故意為之。但是我認為我把事情攤開來講很重要，讓他們知道、讓他們知道搞那種動作，會難以建立信賴。」