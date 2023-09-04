反制中國騷擾電話！　東京都政府1招回應獲大讚

▲日本福島第一核電廠依國際標準排放核廢水。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

日本福島第一核電廠的核處理水8月24日開始排放入海後，日本各地接獲疑似從中國打來的大量騷擾電話。東京都政府決定從9月1日起以中文自動語音系統接招。

日本朝日電視台報導，福島第一核電廠的核處理水排海後，與排放核處理水無關的福島縣內餐飲店、日本政府機關、地方自治體等陸續接到中國國碼「86」開頭的騷擾電話。

東京都政府截至8月底接獲疑似從中國打來的騷擾電話逾3萬通，東京都政府決定，1日起，如果接獲講中文的電話，就切換成中文自動語音系統因應。

回應的內容是「你知道嗎？處理水的排放是根據國際標準及國際慣例，在做好完全的安全措施情況後實施」、「中國的核電廠當中，有的核電廠一年之間排放氚的數量是福島第一核電廠的約10倍」。

報導說，9月1日傍晚4時45分起的1小時30分之間，自動語音系統因應了198通電話。

東京都政府的作法獲得不少日本網友肯定。有網友寫道：「接獲86開頭的電話，大致上可認為中國當局是主嫌。日本應向世界貿易組織（WTO）提告，或對中國採取嚴格的進出口規範，予以回擊，世界應該會挺日本。」

另有日本網友表示，端視東京都政府接獲的騷擾電話的通數，這已是構成妨礙業務的刑事案件，可以要求中國政府協助進行犯罪搜查，如果中國政府不改善的話，就採取法律措施。日本應告知中國，不排除禁止中國的水產品進口。

還有日本網友表示，台灣有事（兩岸衝突）之際，可能會遭受幾千倍或幾萬倍的（電話）「攻擊」，現在就當成預演，日本政府或許應一起合作研擬教戰手冊。