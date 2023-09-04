日排核廢水苦主出爐！日本恐損失354億元　「這國」汙染最嚴重

▲在國際原子能總署IAEA的背書下，日本於8月24日排放核廢水，引發亞洲鄰國不滿，其中又以中國反彈最大，外交部發言人汪文斌怒批「太平洋不是日本的下水道」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2023年8月24日台灣時間12點，日本逐步排放134萬噸含氚核廢水入海，這是人類史上首次大規模排放核廢水，由於輻射物恐使海鮮遭到汙染，中國、香港、澳門已封殺日本進口水產品，經濟損失約1626億日圓（約354億台幣）。儘管亞洲鄰國反應激烈，但多項研究依據洋流流向皆預測「美國將是汙染最嚴重的國家」，不過美國基於國際政治考量，選擇支持日本排放核廢水。

2011年日本爆發311大地震，海嘯導致福島第一核電廠三座反應爐熔毀，為了讓反應爐內熔融核燃料保持穩定，日本政府決定持續注入水冷卻，而這些水再加上流進反應爐的地下水、雨水，形成擁有高濃度放射性物質的汙染水。由於水量已快超過儲存槽容量的極限，日本於2021年提出核廢料排海的計畫申請，表示會透過技術淨化輻射物，只留下「氚」再排入大海，國際原子能總署IAEA邀集各國專家多次前往日本檢測與調查，經過2年，證明日本的含氚廢水在每公升1500貝克以下，遠低於國際標準，因此同意日本核廢料排海計畫。

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雖然日方一再強調處理過的含氚廢水，與各國核電站排放的冷卻水無異，就連IAEA總幹事拉斐爾．格羅西（Rafael Grossi）也保證這些「處理水」甚至可以飲用，但依舊引發軒然大波，尤其是海鮮可能遭到汙染的疑慮。國際環保組織綠色和平（Greenpeace）發表聲明指出，一般核電廠運行的廢水沒有直接接觸機芯燃料棒，這就是福島核廢水與一般核電廠廢水的根本分別。

▲原能會依照洋流流向推估核廢水影響台灣的程度非常微小，根據多項研究顯示，美國恐怕汙染最為嚴重。（圖／翻攝自原能會臉書）

亞洲鄰國也紛紛抗議，其中又以中國最為激烈，中國外交部發言人汪文斌甚至表示，「太平洋不是日本的『下水道』」，中國也在24日後隨即宣布全面禁止日方所有水產進口，香港也宣布即日起禁止東京、福島、千葉等10個都縣的水產品進口。根據日本《每日新聞》報導，日本水產品出口去年創下3873億日幣營業額，中國871億日幣佔22%、香港755億日幣佔19%，兩者相加為1626億日幣（約354億台幣），如今恐損失慘重。根據《時事通訊社》報導，福岡一家水產公司社長坦言，聽到中國全面封殺的消息後「大腦一片空白」。

南韓政府雖未反對日本排放核廢水，但民間反應相當激烈，首當其衝的海鮮市場瞬間門可羅雀，許多消費者表示將減少食用海鮮。馬來西亞也發起萬人連署抗議活動，民眾紛紛表示不敢再吃海鮮，當地餐飲業者也陸續以其他國家海產替代日本進口海鮮。台灣則以加強檢驗的方式應對，原能會表示，依照日本評估結果，主要受輻射影響的是電廠3公里海域範圍，輻射劑量是「背景萬分之一到十萬分之一」程度，且隨海水流動與距離增加，影響越來越低。含氚廢水主要沿著黑潮流往美國，再沿太平洋往下到北赤道洋流，順著來到菲律賓，再沿黑潮依序到台灣和日本，這是所謂環太平洋主路徑；而台灣位在主路徑後端，含氚廢水約4年時間才會流至台灣海域，此時氚濃度均小於最小可測量值。

▲日本排放核廢水讓亞洲眾多鄰國拒吃海鮮，恐造成1626億元日幣經濟損失，因此許多日本當地居民也持反對意見。（圖／新華社）

根據清華大學團隊2021年11月發表在《國家科學評論》期刊上的研究指出，在核廢水排放的4000天（約11年）之內，日本宮崎附近海域會首先出現污染物，之後為中國上海，再之後為美國聖地牙哥，由於此時流速變慢，所以聖地牙哥附近海域的污染物濃度會累積最多。韓國海洋科學技術研究所與韓國原子能研究所今年2月聯合發表的模擬結果與清華大學的模擬類似，預測核廢水抵達美國後將造成較嚴重的汙染，雖然如此，由於美國近期急欲拉攏日本和韓國在東亞組成「鐵三角」，政治因素讓這個最大污染苦主依舊全力支持日本的核廢水排海計畫。

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