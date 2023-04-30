2023新北市紀錄片獎優選名單　侯友宜盼持續紀錄生活感動時刻

▲2023新北市紀錄片奬優選名單發布會。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市紀錄片獎秉持打造新北市成為紀錄片友善城市的理念，以不限主題、不限地域、版權回歸導演，提供創作團隊拍攝基金及專業監製的雙重協助，今年更提高優選影片拍攝基金為新台幣35萬元，並持續與財團法人看見．齊柏林基金會合作，設立「齊柏林環境紀錄獎」。29日揭曉2023年度優選作品，市長侯友宜鼓勵創作團隊持續用紀錄片記錄每一個感動時刻，也能與國內外產業合作，讓這塊土地被更多人看見。

侯友宜表示，新北市13年來持續打造「新北市紀錄片友善城市」的城市形象，至今共培育111位優選導演，完成120部優選作品，而每一部紀錄片無論是政治、社會、環境、文化等議題，都發人深省，也代表著一個時代的回憶，感謝評審團以自身的長期經驗，給予創作者多元觀點及建議，並評選出12部優選作品、1部齊柏林環境紀錄獎優選影片，同時，他也期勉創作團隊，無論是否獲選，入圍即是肯定，希望大家能持續努力在各式影展、競賽嶄露頭角，透過多元管道大放異彩。

▲新北市長侯友宜揭曉6部優選作品。

新北市紀錄片獎2023年總計徵得109件拍攝提案，由公正而專業的初審評審團，選出28部入選影片，並在4月27日、28日、29日連續三天在新北市政府舉辦公開提案會，比照國際紀錄片提案會模式，入圍的參賽團隊，在評審團、其他參賽者及與會觀眾前簡報介紹自己的企劃，並與評審團的進行現場交叉問答，共同交織作品的容貌，激盪出更多創作發展的可能性，最後選出的13部優選作品，將在9月下旬拍攝完成。

新聞局表示，新北市將協助優選影片完成後續拍攝及剪輯，預計10月下旬舉辦頒獎典禮公布今年度新北市紀錄片獎前三名的得獎者，並且所有優選影片也將在「新北市國際紀錄片月」進行首映，向大家亮相。更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上「新北市紀錄片系列活動」主題網站或臉書搜尋「感動，無所不在！」