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新北淡水南瓜五色隧道　彩虹般祕境免費開放參觀

▲新北淡水南瓜五色隧道。（圖／新北市農業局提供）

▲農友謝簡素用心種植的南瓜隧道，採收前免費開放參觀、拍照。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

每年5至6月為新北市淡水區南瓜產季，新北市政府農業局與淡水區農會積極輔導農友精進種植技術，推廣棚架式栽培栗子南瓜，其中輔導的屯山阿嬤謝簡素透過棚架式栽培降低病蟲害、增加產量外，採收前結實纍纍、色彩繽紛的栗子南瓜更讓棚架成為彩虹般的秘境，南瓜隧道將於4月29日起免費開放參觀。

農業局表示，屯山阿嬤所種植的南瓜隧道位於淡水區屯山里淡金路五段十號橋旁的農田，民眾可由淡水捷運站搭乘公車至灰瑤子站或屯山國小站下車再步行前往，今年預計從4月29日開放至5月底，一共9座總長超過400公尺的南瓜隧道，隧道內種植「黑海」、「東昇」、「瑞福」、「春娘」和「李白」等超過10個品種、5種不同顏色的南瓜，也有觀賞南瓜和南瓜牆可以拍美照。

▲新北淡水南瓜五色隧道。（圖／新北市農業局提供）

▲南瓜隧道中種植不同品種南瓜，結果後呈現色彩繽紛。

擁有50多年農務經驗的阿嬤謝簡素表示，雖然種植及整理藤蔓非常辛苦，但看到棚架上結實纍纍的南瓜並能和大家分享這漂亮的南瓜美景，非常有成就感，也希望前來拍照的遊客珍惜這期間限定的美景，不要隨意採摘瓜果及枝條，讓大家都能用相機留下美好回憶，鄰近還有大屯溪畔的屯山荷花池及適合賞夕陽的六塊厝漁港，歡迎大家來淡水輕旅行。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會輔導農友以棚架方式種植栗子南瓜，可以促進園區通風、減少病蟲害且採收方便，淡水農會超市也將在5月12日中午12點於超市FB粉絲團開辦第一波栗子南瓜預購，1組6斤2顆裝栗子南瓜禮盒特價350元（原價480元）限量50組，請洽「淡水區農會超市」臉書粉專。

▲新北淡水南瓜五色隧道。（圖／新北市農業局提供）

▲色彩繽紛的南瓜隧道每年都吸引眾多遊客前來打、拍照。

另外，超市及2處智慧販賣機市集將從5月1日至14日，以最優惠的價格販售各式南瓜加工商品，歡迎民眾多加選購，同時也邀請在地餐飲業者加入在地栗子南瓜製作料理，一起推廣優質南瓜，歡迎餐飲業者與我們農會聯繫。

農業局長李玟表示，新北市政府秉持新北市做大事推動「農業健康市／式」理念，努力協助新北各區農會推廣當季的在地農產，鼓勵地產地消、減少食物里程；接下來淡水栗子南瓜產季將開始，栗子南瓜口感綿密且甜度高，是現今健康飲食的首選之一，歡迎民眾把握產季期間向淡水農會採購。

▲新北淡水南瓜五色隧道。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水農會超市推出產季首批栗子南瓜禮盒預購，每組特價350元。

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