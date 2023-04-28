澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

▲澎湖6遊客「安全帽猛砸」在地人。（圖／翻攝臉書）



記者杜冠霖／台北報導

澎湖26日傳出一起觀光客圍毆當地人的暴力事件，王姓男子等8人（6男2女）到澎湖旅遊，但僅因一起小擦撞，竟將當地的洪姓男子拖下車圍毆，引起公憤。對於幾人犯後囂張態度，前立委黃國昌28日表示，大概覺得罰幾萬了事、沒什麼。他也舉例，新北過去也曾發生類似案件，最後僅罰4萬元，而當時的惡煞叫「林京履」，也就是土城51槍案的主謀。

黃國昌直言，這群人為什麼會如此無所謂，可能只有他們自己內心才能回答這個問題。然而，其中一個重要的外部因素，大概是反正最後就罰個幾萬塊了事，真的覺得沒什麼。

黃國昌舉例，2020年5月14日晚上9點，在新北市發生了一起類似的行車糾紛，4名惡煞攔下了機車騎士，同樣是拳打腳踢地圍毆了那名騎士，導致被害人腦震盪。

黃國昌指出，圍毆的惡煞最後得到什麼處罰？其中一名當時20歲的惡煞，儘管連與被害人和解都沒有和解，還是只判了拘役40天，易科罰金一天1000元，總共罰了4萬。這樣的處罰，既稱不上什麼制裁的應報，更不會有什麼抑制的效果。

黃國昌也透露，上面那名惡煞，叫作「林京履」，正是近來躍上媒體版面的弘仁會23歲大哥「鯨魚」，這位涉嫌教唆未成年人到土城當鋪開51槍的鯨魚大哥，今天在馬來西亞落網了，稍晚將押解返台。