新北街頭藝術工作坊　即日起開放報名

▲街頭藝人黃文維川劇變臉表演。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推動新北街頭文化，形塑在地城市風景，新北市政府文化局5月5日、12日、19日在板橋435藝文特區枋橋大劇院，舉辦「新北市街頭藝術工作坊」。文化局表示，本次課程分為動態、音樂、工藝、實務四類，針對不同展演類別的街頭藝術，邀請12位各專業領域的講師為大家授課，三天能量破表的增能課程，為街頭藝人充電，提升街頭展演的專業能力和文化涵養。

動態類部分，今年邀請集合特技、雜耍、舞蹈、綜藝於一身的表演者李庭富，以「小冰街頭打賞術」為主題，帶領大家走進街頭表演最前線，掌握和觀眾互動贏得掌聲和賞金的技巧；氣球藝術表演者施又仁，分享「國外藝術節-島外見聞錄」，以親身參與國外藝術節表演的經驗，開啟街頭表演的世界大門。

▲街頭藝人小冰旋轉立方特技表演。

新象創作劇團王光華團長，分享投入身心障礙及弱勢生的潛能開發，帶領大家走進身障街頭藝人的心路歷程。街頭人像藝術家米豆，以「從街頭人像到米豆轉轉畫」為主題，分享街頭藝人如何打造自我形象品牌，從活動現場速繪、商業合作接案，到受邀至藝術博覽會展覽，晉身藝術市場行列。

實務類部分，李育昇律師「街頭法學堂」，深入淺出介紹在街頭表演中會遇到的法律問題，除了常用的法規知識外，也帶到表演受罰、遭檢舉、播放歌曲或影片的版權、是否可在社群平臺轉分享等。編劇馮勃棣的「編劇教你找故事」，從說故事的原理、結構的編排、效果的累積、爆點的營造，到如何找到創意想法，再把點子發展成故事，對街頭表演的情節鋪陳及氣氛營造，深具啟發。

工作坊課程，即日起開放報名，凡持有基北北桃四市街頭藝人有效證的民眾皆可報名，也歡迎對街頭藝術有興趣民眾旁聽共襄盛舉。活動相關訊息，請上「新北市政府文化局」官網或「新北市街頭藝人」主題網站查詢，或電洽：02-2960-3456分機4628。

▲街頭藝人劉世淵創意鋁線手作工藝。

▲街頭藝人現場製作造型氣球。