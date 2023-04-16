出席「新臺馬輪首航典禮」　蔡英文：強化馬祖基礎建設及觀光

▲蔡英文總統登上新臺馬輪參觀駕駛艙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

蔡英文總統今（16日）下午前往基隆港出席「新臺馬輪首航典禮」時表示，「新臺馬輪」讓馬祖鄉親回家的路更舒適方便，也將帶動馬祖觀光旅遊的發展。未來政府也會繼續投入資源，強化馬祖各項基礎建設及措施，並提升整體觀光景點的規劃，讓更多人來感受馬祖的美好；中央與地方政府共同合作，讓離島民眾生活更方便、基礎設施更完善。

蔡英文抵達後，首先聽取交通部航港局長葉協隆簡報「新臺馬輪購建計畫」。隨後致詞時表示，今天很高興跟所有貴賓共同見證「新臺馬輪」的首航。這是促進臺灣和馬祖之間交通的重要里程碑。馬祖地區在國境之北，受到天然地形的限制，對外的交通運輸也比其他離島更不方便、更辛苦。

▲蔡英文今天下午前往基隆港出席「新臺馬輪首航典禮」。

蔡英文提到，馬祖鄉親多年來都非常期盼能多一個選擇，多一條穩定回家的路，這也是整個執政團隊一直在努力的目標。為了加速這個目標，行政院在2019年核定了11億4千萬元的造船經費。現在，「新臺馬輪」的加入，不僅讓船班的調度更有彈性，也讓馬祖鄉親回家的路更舒適、更方便。

蔡英文特別感謝連江縣政府團隊及交通部同仁的努力。尤其在建造過程中，也面臨疫情的挑戰，她肯定所有同仁的投入，用最專業、負責的態度，讓新臺馬輪的建造能夠如期如質完工，也實現了所有馬祖鄉親多年來的期盼。蔡英文指出，新臺馬輪還肩負往返基隆、馬祖及島際觀光旅遊的重責大任。過去幾年，許多臺灣民眾都把馬祖當成國內旅遊的首選。在連江縣政府及許多單位，像是文化總會的共同努力下，近年來的馬祖更展現出新的風貌。

蔡英文表示，未來政府也會繼續投入資源，強化馬祖的各項基礎建設及措施，也提升馬祖整體觀光景點的規劃，讓更多人都能一起到馬祖，一起感受馬祖的美好。至於民眾關心的馬祖大橋計畫，需要由行政院進行專業評估後，做成政策決定。她也肯定連江縣長王忠銘、前縣長劉增應和立法委員陳雪生對馬祖建設的關心，與中央行政團隊緊密配合，充分體現中央地方合作的綜效，讓離島民眾的交通更方便，生活基礎設施更完善，「我們一起為馬祖加油」。

隨後，蔡英文見證交船儀式，將「平安瓶」贈交予新臺馬輪船長陳生財，並進行剪綵儀式。接著，總統登上新臺馬輪參觀無障礙區、座艙區、貴賓臥艙區及駕駛艙。包括總統府秘書長林佳龍、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、政務委員兼發言人羅秉成、交通部長王國材、連江縣長王忠銘、基隆市副市長邱珮琳，及立法委員陳雪生、洪申翰、許智傑等亦出席是項活動。

▲蔡英文見證交船儀式，將「平安瓶」贈交予新臺馬輪船長陳生財。