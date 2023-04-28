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新北動物防疫登上國際　侯友宜出席世界獸醫師大會

▲新北動物防疫登上國際 侯友宜出席世界獸醫師大會。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市長侯友宜與各國外賓合影。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

世界獸醫師大會（WVAC）為獸醫師重要國際盛會，新北市政府受邀做為全國唯一地方政府參與大會展覽，今（28日）為大會頒獎晚會（GALA DINNER），世界各國獸醫師、國際農畜組織以及專家學者齊聚交流，市長侯友宜受邀參加大會，分享新北市農業健康式實踐全健康（One Health）及永續，讓國際看到臺灣，對新北留下深刻印象。

這次世界獸醫師大會首度在臺灣舉辦，在南港展覽館二館開展，展期至29日，邀請全球75個會員國家代表來臺，約有5000名人次參與本次大會。新北市政府作為全國唯一地方政府參與大會展覽，呼應大會全健康（One Health）公共衛生議題，以「農業健康式」為展覽主軸，透過宣導永續農業、環境生態健康、人身心靈健康概念以及防堵全球重大動物傳染疾病政策成果，展現新北市永續發展目標（SDGs），並落實在日常生活中，全力營造永續健康的環境。

▲新北動物防疫登上國際 侯友宜出席世界獸醫師大會。（圖／新北市農業局提供）

▲拉菲爾、侯友宜、譚大倫與杜文珍合影。

侯友宜表示，在全球化的時代下，公共衛生議題不能再以單面向切入，全健康（One Health）是現今國際重要理念，許多疾病都是人畜共通傳染病，在動物和人類間傳播，獸醫師更是維繫三者平衡不可或缺的角色，面對近幾年席捲的禽流感、防堵非洲豬瘟入侵等動物防疫，以及讓臺灣在2020年正式成為口蹄疫的非疫區，讓臺灣好吃的豬肉能再次出口世界，臺灣獸醫師功不可沒。

侯友宜說，新北市有超過600位獸醫師，保護動物外，更保障市民免受疫病威脅。新北市結合國際公共衛生理念，持續推動農業健康式／市，從個人健康、心靈健康、環境健康，達到永續農業，建構農業、動物與生態共好的友善環境，帶給民眾身心靈健康、環境健康、城市健康，新北市在防堵疫情，守護國人健康並在國際學術研究上做出貢獻，未來持續防疫工作上會持續堅守崗位，落實動物防疫。

農業局長李玟表示，獸醫師在各崗位替國人默默付出，除了大家熟知的寵物醫療外，在防疫圍堵人畜共通疾病、食品安全把關以及維護公共衛生等多個面向，在防疫、公共衛生及動物福利上盡一份心力，實現全健康（One Health）的理念。

▲新北動物防疫登上國際 侯友宜出席世界獸醫師大會。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜與世界獸醫師會會長拉菲爾合影。

▲新北動物防疫登上國際 侯友宜出席世界獸醫師大會。（圖／新北市農業局提供）

▲侯友宜與世界動物衛生組織前主席現任澳洲獸醫首席官Dr. Mark Schipp。

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