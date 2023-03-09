蘆洲核心改造計畫新亮點　湧蓮寺公益大樓動土典禮

▲新北市長侯友宜出席主持「湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工動土典禮。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

因應蘆洲區人口快速成長，新北市府積極推動該區核心改造，市長侯友宜今（9日）出席湧蓮寺慈善公益大樓工程開工典禮，祈福工程順利圓滿。侯友宜表示，湧蓮寺慈善公益大樓是公私協力的成功案例，感謝湧蓮寺無私捐助善款6.6億元，期待2026年3月完工後，成為蘆洲市民休憩活動的好去處。

侯友宜說，湧蓮寺慈善公益大樓共地上九層、地下三層，設施包括托育、托老中心、表演廳、游泳池、體適能館、藝文展覽廳、綜合球場，以及地下汽機車停車場，提供500個機車停車位、85個汽車停車位，並設有連通道可直達捷運三民高中站，期盼透過多功能大樓滿足居民各項需求，提升生活品質。

▲「新北市湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工典禮。

新工處指出，配合蘆洲地區近年人口快速成長，市府特別將原本位於三民高中捷運站旁的平面機車停車場興建立體化公益大樓，工程總經費約16.04億元，其中湧蓮寺捐贈6.6億元，市府自籌7億元，中央補助2.43億元，希望解決蘆洲地區運動空間、演藝場所、圖書館等空間不足問題，並提升蘆洲在地生活和遊憩品質。

工務局長祝惠美補充說明，市府積極推動「好路揪你來」環境改造專案，規劃將三民高中捷運站到蘆洲國小、空中大學沿途的復興路、忠孝路與中正路打造友善人行環境，藉由民間捐贈的地標設施，與市府規劃友善步行環境風貌的轉變，使蘆洲居民能安全便利的使用公益大樓設施及轉乘捷運，同時也讓前來蘆洲的民眾能舒適、悠閒走訪蘆洲夜市與在地人文風情，發展成為新北魅力好所在。

▲「湧蓮寺慈善公益大樓新建統包工程」開工典禮，侯友宜與湧蓮寺主委陳宏昌針對大樓工程交換意見。

▲蘆洲湧蓮寺熱心公益，捐贈「6億6千萬元」興建湧蓮寺慈善公益大樓回饋地方。