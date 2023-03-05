贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

▲民進黨新北市議員張錦豪掛看板「2024全力支持賴清德」。（圖／新北市議員張錦豪提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德接任民進黨主席，助南投縣第二選區立委補選結果出爐，首戰傳捷報「旗開得勝」，找回民眾對綠營信任感，民進黨候選人蔡培慧以1925票勝選，成功將藍天翻轉綠地，令外界跌破眼鏡。新北市議員張錦豪在汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德」看板。張錦豪今（5日）在臉書表示，推崇賴清德是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。

南投縣第二選區立委補選昨（4日）落幕，由民進黨蔡培慧以4萬5218票打敗國民黨的林明溱4萬3293票，擊敗國民黨老將林明溱，翻轉藍營傳統票倉，更是民進黨2022九合一後首場勝仗，為支持者打下一劑強心針。蔡培慧4日晚間在母親陪同下抵達競選總部，上台感謝選民、家人以及民進黨主席賴清德，感謝賴清德在過去幾個月連下南投跑30多場行程，幫她催出選票。

▲副總統賴清德接任民進黨主席，首戰傳捷報「旗開得勝」。（圖／民進黨提供）

新北市議員張錦豪表態力挺副總統賴清德，先前高掛「信賴台灣」看板，近日又在大同路一段汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德」看板。張錦豪表示，賴清德出生地在新北萬里區，是他的選區，這面看板是他發自內心出資懸掛，在南投補選前就已掛上。

張錦豪說，賴清德出身貧困礦工家庭，靠自己努力當上醫生、立委、市長、行政院長和副總統。他常在金山、萬里學校的畢業典禮跟同學說，你們大學長賴清德就是靠自己努力當上副總統，每個人只要努力就有機會。

▲議員張錦豪在汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德」看板。

張錦豪表示，2018年與2022年選舉經過幾次挫敗，讓民眾對民進黨喪失熱情，但他相信，只要團結在一起就能贏；就像這次南投補選，不分你我不斷往前衝，在深藍鐵票區也能闖出一片天。

張錦豪認為，在這全球去中化的時代，全世界都在比賽誰更討厭中國，賴副總統是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。他相信仍有不少人對執政團隊灰心進而意興闌珊；希望由這樣一點一滴的號召，能喚回基層民眾對民進黨重拾信心。2024唯一支持賴清德、2028唯一支持賴清德。