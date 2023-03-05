　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

▲贏南投立委補選增大位底氣 綠議員掛看板：2024全力支持賴清德。（圖／新北市議員張錦豪提供）

▲民進黨新北市議員張錦豪掛看板「2024全力支持賴清德」。（圖／新北市議員張錦豪提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

副總統賴清德接任民進黨主席，助南投縣第二選區立委補選結果出爐，首戰傳捷報「旗開得勝」，找回民眾對綠營信任感，民進黨候選人蔡培慧以1925票勝選，成功將藍天翻轉綠地，令外界跌破眼鏡。新北市議員張錦豪在汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德」看板。張錦豪今（5日）在臉書表示，推崇賴清德是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。

南投縣第二選區立委補選昨（4日）落幕，由民進黨蔡培慧以4萬5218票打敗國民黨的林明溱4萬3293票，擊敗國民黨老將林明溱，翻轉藍營傳統票倉，更是民進黨2022九合一後首場勝仗，為支持者打下一劑強心針。蔡培慧4日晚間在母親陪同下抵達競選總部，上台感謝選民、家人以及民進黨主席賴清德，感謝賴清德在過去幾個月連下南投跑30多場行程，幫她催出選票。

▲▼竹山挺培慧、進國會 賴清德：讓「前山第一城」將蔡培慧送入立法院。（圖／民進黨提供）

▲副總統賴清德接任民進黨主席，首戰傳捷報「旗開得勝」。（圖／民進黨提供）

新北市議員張錦豪表態力挺副總統賴清德，先前高掛「信賴台灣」看板，近日又在大同路一段汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德」看板。張錦豪表示，賴清德出生地在新北萬里區，是他的選區，這面看板是他發自內心出資懸掛，在南投補選前就已掛上。

張錦豪說，賴清德出身貧困礦工家庭，靠自己努力當上醫生、立委、市長、行政院長和副總統。他常在金山、萬里學校的畢業典禮跟同學說，你們大學長賴清德就是靠自己努力當上副總統，每個人只要努力就有機會。

▲贏南投立委補選增大位底氣 綠議員掛看板：2024全力支持賴清德。（圖／新北市議員張錦豪提供）

▲議員張錦豪在汐止、南港交界處，掛起「2024全力支持賴清德」看板。

張錦豪表示，2018年與2022年選舉經過幾次挫敗，讓民眾對民進黨喪失熱情，但他相信，只要團結在一起就能贏；就像這次南投補選，不分你我不斷往前衝，在深藍鐵票區也能闖出一片天。

張錦豪認為，在這全球去中化的時代，全世界都在比賽誰更討厭中國，賴副總統是唯一可以帶領台灣堅定民主，邁向國際的領袖。他相信仍有不少人對執政團隊灰心進而意興闌珊；希望由這樣一點一滴的號召，能喚回基層民眾對民進黨重拾信心。2024唯一支持賴清德、2028唯一支持賴清德。

【更多新聞】

►基隆捷運地方負擔額漲3倍　謝國樑提「直轄市升格一起談」

►帶雙胞胎兒看天燈「母摔車亡」　圓融行善團1人1千伸援23萬

►海上旅客來了！國際郵輪疫後3／7首航基隆　船客免費搭觀光巴士

►新北警強棒打詐隊主動出擊　深入觀光景點、宮廟反詐宣導

►網美必拍港區景點　基隆推出郵輪旅客徒步打卡摺頁全攻略

ET快訊
6000元可領人數曝光！　財政部編列1416億
彩券行2千多張刮刮樂被偷！　男被逮曝「中獎金額」
研發新冠疫苗獲普丁授勳　俄頂尖科學家「家中遭皮帶勒斃」
未婚妻跟少校激戰照外流！綠帽王驗DNA「是我的」　退婚變單親
獨／台中30年漫畫店恐熄燈　熟客淚：一中商圈必去
俄軍損失20萬兵力　烏兵第一視角作戰畫面曝光
快訊／登山接駁車墜谷8傷　1男無呼吸心跳！現場慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡培慧險勝林明溱！黃珊珊要國民黨先檢討　別放話組「非綠聯盟」

蘇一峰喊「沒網軍蔡培慧反而贏了」　王浩宇反擊曝最顯著差異

贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

陳建仁：疫後特別預算助學貸族度難關　55萬人受惠

侯友宜缺席林明溱選前之夜內幕　黨務人士：朱立倫數次力邀被拒

獨／陳其邁今出訪日本　飛機落地急連wifi...心繫這件事

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

幕後／林明溱2月敗象已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

蔡培慧險勝林明溱！黃珊珊要國民黨先檢討　別放話組「非綠聯盟」

蘇一峰喊「沒網軍蔡培慧反而贏了」　王浩宇反擊曝最顯著差異

贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

陳建仁：疫後特別預算助學貸族度難關　55萬人受惠

侯友宜缺席林明溱選前之夜內幕　黨務人士：朱立倫數次力邀被拒

獨／陳其邁今出訪日本　飛機落地急連wifi...心繫這件事

分析綠營南投補選勝選　周玉蔻「弱弱」問：當初吳怡農不冤枉嗎？

小笠原欣幸分析藍綠南投補選　「總統選舉開始還是五五波」

幕後／林明溱2月敗象已露？黨中央南下助陣失效　家族特權成重傷

陳其邁拚了！時尚雜誌邀約拍攝　「高雄陳奕迅」畫面曝　　

味全龍展現韌性　高孝儀高飛犧牲打逼和義大利

6000元大紅包逾2355萬人能領到！　財政部編列1416億

汐止彩券行遭竊數千張刮刮樂　竊賊連夜刮數百張變現

詭異！騎士遭橫向闖紅燈機車撞倒　噴飛翻滾數圈竟棄車落跑

單元五老地主失智土地淪二拍　金融業出手搶下

黃偉哲首度出訪　率團參加日本東京食品展

一聲「姑姑」匯款35萬元　雲林婦慘遭假姪女詐騙

初次來洗澡！30KG德牧姐弟太緊張「想找爸爸」　他融化：像大寶寶

《浪漫速成班》後段劇情被罵爆！　編劇認了「有反省自己太貪心」

玉山金現增160億元已送件　預計3／17生效

爸洗完澡只圍浴巾！狠貓見「人體逗貓棒」開抓

政治熱門新聞

蔡培慧勝！學者曝3原因：綠營改革奏效

女當選人未就職　再不來就補選

替代役3月起實施實彈射擊　未來擬受「模組化訓練」以熟稔平戰轉換

蔡培慧勝選3要素　他打到林明溱父子「哀爸叫母」

林明溱藍營鐵票區翻車落馬　馬英九對黨中央撂重話

李四川見日本「這景象」驚喊要迎頭趕上　網：有川伯在會做得更好

輸掉南投　藍委：朱立倫該死心！別想選總統了

林明溱藍營鐵票區翻車！親藍媒體人：活該

蘇一峰：網軍沒出征　蔡培慧反而贏了選舉

賴神有多神？　媒體人曝藍營敗選原因嗆：國民黨送頭而已

獨／陳其邁飛日本落地急連wifi...心繫這件事

幕後／林明溱2月敗象已露？黨中央大軍南下助陣失效　關鍵點曝光

國民黨2022後第一場敗仗　游盈隆分析總統大選：政黨競爭已重新洗牌

國民黨連三贏後走鐘？　黃光芹開嗆「集體瘋狂最會」：一副靠勢模樣

更多熱門

相關新聞

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金

台灣跆拳道界傳捷報　新北姊妹花摘2金

台灣跆拳道界在香港傳出捷報，江宜珊、江宜璇兩位選手，參加「第二十七屆亞洲城市跆拳道錦標賽」，以六戰全勝佳績摘下兩金，並帶回青少年女子組團體季軍獎盃。

三重外送員送餐途中猝死　保齡球式連撞4車

三重外送員送餐途中猝死　保齡球式連撞4車

新北老夫婦走斑馬線遭轎車撞　倒地送醫

新北老夫婦走斑馬線遭轎車撞　倒地送醫

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

大甲警扶跌倒翁　牽起30年兄妹情

大甲警扶跌倒翁　牽起30年兄妹情

關鍵字：

新北議員張錦豪賴清德看板

讀者迴響

熱門新聞

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

女兒溺斃「靈魂出沒媽媽婚禮」！最美靈異照惹哭人

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面