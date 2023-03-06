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基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（6日）主持基隆捷運地方負擔額說明記者會，還原基隆捷運計畫各階段歷程，謝國樑強調，基隆捷運應依大眾捷運法規定，比照桃園機場捷運，由中央全額負擔所有經費，他懇託與中央關係互通良好的基隆議長童子瑋與內政部長林右昌，以關懷基隆的角度，協助向中央爭取經費，共同來幫助基隆度過捷運預算困難這一關。

▲基隆捷運地方負擔額暴增 謝國樑籲比照機捷「中央全額負擔」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑籲比照機捷「中央全額負擔」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑說明，從總統蔡英文在2017年宣布，斥資逾80億元打造Tram-Train輕軌系統，後經行政院秘書長李孟諺在2019年7月召開研商「基隆南港間通勤軌道建設計畫」經費分擔會議，會議決議屬環島鐵路網一環，這項計畫由中央全額負擔建設經費，未來若地方政府提出延伸路線需求，屆時應依規定分擔興建經費。

謝國樑指出，「基隆捷運計畫」由可行性研究到現階段綜合規劃，路線延伸到南港車站，及系統型式已改為中運量（LRRT），前行政院院長蘇貞昌於2022年2月宣布第1階段八堵至南港車站間路線，計畫經費約425億元，其中基隆負擔 17.7億元。但在交通部長王國材2023年2月拜會新北市長侯友宜的會議資料顯示，這項計畫經費已由425億元，暴增至約697億元，其中，基隆市負擔額更飆升至53.85億元，對於基隆財政絕對是一個龐大的負擔。

▲基隆捷運地方負擔額暴增 謝國樑籲比照機捷「中央全額負擔」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑籲比照桃園機場捷運，由中央全額負擔所有經費。

謝國樑說到，基隆捷運應歸屬中央政府全額負擔三大原因，第一、依大眾捷運法規定，「基隆捷運計畫」應屬中央所規劃捷運建設，市府於2022年12月曾函文國發會表示「基隆捷運計畫」非地方政府自提的捷運建設，係由交通部期望達成旅次移轉目的，改善台鐵樹林與七堵間容量瓶頸，解決東部幹線一票難求等問題。

第二、2023年3月2日依據《環境影響評估法》第5條正式審查通過由交通部鐵道局所提送「基隆捷運計畫」環境影響評估報告書，足見鐵道局仍為「基隆捷運計畫」之開發單位。第三、交通部主政辦理之「基隆捷運計畫」雖然在綜合規劃階段路線調整為主線優化深入市區，並與新北市辦理之「汐東捷運」在樟樹灣、汐科及汐止區公所等3站整合共構，然而不可因為與「汐東捷運」部分路段整合後，即將中央辦理之「基隆捷運」變為地方捷運建設。

▲基隆捷運地方負擔額暴增 謝國樑籲比照機捷「中央全額負擔」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑列出基隆捷運應歸屬中央政府全額負擔三大原因。

謝國樑強調，基隆捷運經費分攤，不應採「補助」地方政府捷運建設方式，應就國土發展，由中央全額負擔建設、開發及營運階段之經費（含用地取得）。

最後，謝國樑表示，基隆港作為首都圈東區海洋門戶，為臺灣對外連結重要節點，藉由基隆捷運可將基隆港郵輪產業發展，所帶動的商機與投資契機，由港區傳遞至大台北首都圈核心，屬首都生活圈區域發展重大建設，故「基隆捷運計畫」應比照桃園機場捷運，由中央全額負擔興建、營運經費。

▲基隆捷運地方負擔額暴增 謝國樑籲比照機捷「中央全額負擔」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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