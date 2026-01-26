南投花卉嘉年華系列活動起跑　鹿谷鄉櫻花冬筍季率先登場

▲鹿谷「櫻花冬筍季」登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接農曆春節，南投縣政府結合冬季花卉與農特產，於24日在鹿谷鄉小半天石馬公園盛大舉辦「櫻花冬筍季」活動，為「2026南投花卉嘉年華」揭開序幕。

縣長許淑華當天親自出席代言，表示此次結合鹿谷鄉盛開的河津櫻與八重櫻花海，以及當地孟宗竹最大產區的冬筍特產，讓遊客漫步粉嫩花叢中，享用新鮮冬筍料理，重溫「過年吃冬筍」的傳統習俗；在地志工更現場示範烹煮，搭配香醇烏龍茶，讓遊客賞花之餘也能大飽口福，體驗道地茶鄉風味。

許淑華指出，縣府近年投入經費改善石馬公園賞櫻步道、觀景平台、茶席造型棚架及涼亭等設施，目前櫻花開花率約三至四成，預計接下來將進入最壯觀的盛開期，非常適合闔家出遊；活動現場除了社區活力舞蹈、學童才藝表演、街頭藝人互動，還有摸彩、農特產展售及各項宣導攤位，吸引許多民眾參與，現場熱鬧滾滾、年味十足，縣計畫處長邱紹偉、南投縣議員陳玉鈴、鹿谷鄉長邱如平、代表會主席林智鴻及地方人士也出席參與。

許淑華強調，南投賞櫻秘境多，包括奧萬大、九族文化村、暨南大學、草坪頭、仁愛鄉等地，也陸續進入盛開期，草屯地區更有櫻花與梅花交織的浪漫景致，鼓勵民眾搭乘集集鐵道或台灣好行公車，實踐低碳旅遊，一次暢遊多處賞花景點。

另春節期間適逢溫泉旺季，縣府同步推出「2026南投燈會」，將於2月14日以馬年為主題登場，結合雙主燈、馬戲團燈區、傳統花燈、新春表演、煙火秀及水舞展演，帶來絢爛視覺饗宴；位於草屯九九峰的全新「氦氣球樂園」也同步開放，白天可高空俯瞰火炎山與山林美景，晚上則接力賞燈會，形成絕佳的跨年與春節旅遊動線。