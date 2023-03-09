紅燈籠重現九份小鎮風華　日訪夜遊山城熱點全蒐羅

▲「九份紅燈籠祭」活動特別製作傳統紙燈籠「九份古仔燈」 。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「九份紅燈籠祭」活動自上2月起跑，適逢電影《悲情城市》時隔33年回歸大螢幕重映，因此吸引大批國內外遊客造訪該電影取景地。九份的建築、石階、巷道、美食及夜景，除了老街之外，九份周邊還有很多特色美景，新北市觀光旅遊局推薦九份周邊旅遊熱點，提供到訪「九份紅燈籠祭」的旅客安排春遊美拍小旅行。

觀旅局指出，瑞芳區擁有山城、海景及豐富的礦業歷史，同時也隱藏了許多網美的熱門打卡點，如報時山步道、金瓜石地質公園及無耳茶壺山等，報時山步道有「全臺最短最美看海步道」之美名，是適合全家大小出遊拍照的好去處。

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▲新北市觀旅局推薦到訪「九份紅燈籠祭」的遊客安排春遊美拍之旅。

另外，金瓜石地質公園最具特色的就是本山礦場謎樣般的石頭陣，礦場深處可以清楚看到兩側開鑿挖礦的痕跡，見證金瓜石的黃金歲月；無耳茶壺山登頂則可以擁有上帝的視角，俯瞰陰陽海、浪漫公路及廣闊的基隆山，將東北角的景色盡收眼底。

白天至九份周邊景點遊玩後，回到九份老街，除了遊客必拍的豎崎路外，在五番坑公園、金山岩等地還有「九份紅燈籠祭」活動特別設置的打卡裝置，民眾可以在九份老街附近店家租借旗袍，與各式燈籠裝置拍出九份最新限定的打卡美照，還可以體驗穿著旗袍走在古色古香的建築、懷舊的街道上，彷彿穿越時空回到舊時歲月。

▲遊客體驗穿著旗袍與各式燈籠裝置合照。

入夜後的九份更是越夜越美麗，沿途掛滿紅燈籠的石梯街道、濃厚中式氛圍的特色茶樓、金山岩浪漫的愛心燈籠互動裝置以及五番坑公園的金色、紅色燈籠相互輝映，絕對是遊客拍照不能錯過的景點。

觀旅局長楊宗珉表示，此次活動特別製作傳統紙燈籠，閩南語為「古仔燈」，期望營造九份獨有提燈賞山城美景的新體驗，復刻版的「九份古仔燈」可在九份老街店家「百花香」、「九份木屐店」、「林源發商行」及「一尾清商行」購買，歡迎國內外遊客一同來九份提燈賞景並祈福。

「九份紅燈籠祭」活動於即日起展至3月26日止，持續點亮九份山城，快把握時間約親朋好友，搭配大眾運輸工具，規劃屬於自己的九份美拍之旅吧！更多「九份紅燈籠祭」相關訊息請上「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉絲團查詢。

▲金山岩「珍愛結好緣份」愛心燈籠互動裝置。