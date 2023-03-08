謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

▲謝國樑表達支持基隆捷運，但需爭取降低地方自負額負擔的最佳條件。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（8日）上午在接見基隆市婦女會拜會後，隨後接受媒體訪問指出，中央認為沿線土地有開發利用價值，歡迎中央攜手合作協助市府開發沿線周邊區域，他強調，地方自負額53億元，還不是最終數字，站在他的立場與職責，就是要替基隆爭取更好的條件。

謝國樑強調，他是支持捷運的，也了解捷運對城市發展甚為重要，特別是沿線區域開發能吸引就業，基隆財政艱困荷包有限，市民每個人負擔也有限，過程中要和中央努力合作找出方法，希望在這個前提上，把市府的負擔降到最低。

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謝國樑表示，近日無論公部門或民代所提，縣市興建捷運案例都屬直轄市，基隆市不是直轄市，興建時更需要中央更多協助，若中央認為沿線土地有開發利用價值，歡迎中央指導並協助市府開發沿線周邊區域，分配相關利益。

市議員何淑萍則指出，站在民代立場就是要替市民把關，每年物價指數上漲，同時業界反應缺工情形，她認同市長所言，地方自負額53.86億元，還不是最終數字，她支持基隆捷運同時也要替市民看緊荷包，「錢要花在刀口上」，希望中央能聽到地方聲音。