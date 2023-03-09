醉到斷片撞死騎士！賓士男交保神隱　死者弟悲怒：沒良心要如何原諒

記者黃彥傑、莊智勝／新北報導

新北市三重區疏洪五路二段15號越堤道8日中午11時許發生酒駕死亡車禍，50歲的許姓工人騎機車外出，慘遭26歲的李男酒駕開賓士撞斃。今(9日)檢察官前往板殯相驗，死者弟弟、兒子都有到場。死者胞弟痛批，肇事的李男至今一句道歉都沒有，「這樣叫人家要如何原諒？」

▲死者胞弟痛批肇事者至今未致歉。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查，許男昨午騎車行經疏洪道，在路口打方向燈正要左轉，不料卻遭後方白色賓士逆向高速撞上，整個人凌空翻滾5圈，落地時又再遭該車二度撞擊，救護人員到場腦液外溢、左腿變形，已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍於昨下午1時宣告不治死亡。

▲李男酒駕撞死許姓工人。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步了解，肇事的李男7日深夜跟好友到林森北路喝酒，一路喝到8日凌晨，還喝到斷片，連自己怎麼回家的都不知道，8日上午醒來明知自己還在宿醉，仍開車載著會計女友出門上班，不料竟會失控撞死人。警方到場時，李男酒測值達0.5mg/L，當場遭依現行犯逮捕。

今(9日)檢察官前往板橋殯儀館相驗死者遺體，許男的弟弟、兒子都有到場，肇事的李男今凌晨18萬交保，但並未現身。死者胞弟痛批，肇事駕駛事發後迄今一句道歉都沒有，「如果有良心的話，今天也會來這邊道歉，根本沒有啊，同車的女性友人還有點良心到場道歉，你這樣要叫人家如何原諒？」

▼肇事的李男今凌晨就已交保，但相驗時並未現身，也未向家屬致歉。（圖／記者黃彥傑攝）