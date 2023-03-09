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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜遭指「市政荒廢、只想選總統」　新北回擊：執政黨嘴砲亂國

▲▼民進黨：侯友宜、楊文科選前騙票、選後擺爛。（圖／民進黨提供）

▲民進黨批侯友宜，選後擺爛一心只想選總統。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／新北報導

針對2024總統選戰，新北市長侯友宜被視為國民黨呼聲最高的人選，新北市29區里長聯誼會總會長許承煬近日透露，里長都已等不及，將赴國民黨中央遞交連署書，要求國民黨提名侯友宜參選2024總統；民進黨新聞部主任張志豪批評，侯友宜一心只想選總統，市政失靈一籮筐。對此，新北市政府發言人張愛晶回擊，執政黨不要為了選舉昧著良心， 無中生有嘴砲亂國 ，此舉無助於國家進步。

針對民進黨發言人張志豪誣指新北市政荒廢，張愛晶強硬回擊，侯友宜連任後，秉持以民為天的態度，率領市府團隊戮力以赴，打拚市政。不只聚焦友好連結，資源共享，城市共好，促成基北北桃合作交流平台的啟動運作，並克服大環境缺工缺料及疫情影響的困難，達成安坑輕軌正式通車的目標。

張愛晶表示，繼第一任任內與29區、1032位里長舉辦168場次的行動治理後，近期也將展開本年度的行動治理列車。深入基層了解市民朋友關心的大小事，立即回應問題、解決問題。為達成2030願景，包括新北市市立美術館、三重第二行政中心、塭仔圳及蘆洲醫療園區等等，新北各項市政建設都在如火如荼全力推進中，民進黨發言人卻誣指新北市政荒廢，信口開河，無中生有，等同傷害所有辛苦打拚的基層同仁。

張愛晶指出，當前正值雞蛋、雞肉的供應量以及價格等全國性民生問題未解，南部面臨水情警報，恐重演百年大旱之際，身為執政黨為何不是潛心思考如何協助執政者聽進各界的心聲，面對各種可能發生的情況，及早提出因應作為，做好相關配套措施，確保國人的日常生活不受影響，怎麼反而窮盡所能，不斷進行政治操作 ，抹黑地方政府？

張愛晶呼籲執政黨別再讓「選前騙票、選後擺爛」這句話成了自介詞 。
 

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